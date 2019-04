Pompeo blijft leiding hebben over onderhandelingen Noord-Korea ondanks “slechte sfeer” TVC

19 april 2019

19u19

Bron: Belga 0 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, beklemtoont vandaag dat hij "nog steeds de leiding heeft over het team" van onderhandelaars. Hij reageert daarmee op Noord-Korea, dat had aangegeven de minister te willen uitsluiten van de onderhandelingen over denuclearisatie van het Aziatische land.

"Er is niets veranderd, we blijven werken", zei Pompeo op een persconferentie na een ontmoeting in Washington met de Japanse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie.

De onderhandelingen zijn in een impasse geraakt sinds het mislukken van de tweede top tussen de staatsleiders Donald Trump en Kim Jong Un in februari in Hanoi.

Ik ben ervan overtuigd dat we nog steeds een reële kans hebben om dit resultaat te bereiken, en ons diplomatieke team zal deze inspanning blijven leiden Mike Pompeo

Gisteren beschuldigde het Noord-Koreaanse regime Mike Pompeo van het bijdragen tot een "slechte" sfeer en een gebrek aan "maturiteit". Noord-Korea vroeg de minister niet meer deel te nemen aan de onderhandelingen wanneer deze worden hervat. Zo niet zullen de discussies weer vastlopen, waarschuwde Kwon Jong Gun, de Noord-Koreaanse diplomaat die binnen het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk is voor de betrekkingen met de VS.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is nochtans een van de voornaamste onderhandelaars in het conflict om de volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland te bereiken.

"President Trump leidt uiteraard de wereldwijde inspanning, maar mijn team zal de Amerikaanse inspanning blijven leiden om te bereiken wat Kim heeft toegezegd", zei Mike Pompeo, verwijzend naar de belofte van de Noord-Koreaanse leider om het land te denucleariseren.

"Ik ben ervan overtuigd dat we nog steeds een reële kans hebben om dit resultaat te bereiken, en ons diplomatieke team zal deze inspanning blijven leiden", voegde hij eraan toe.