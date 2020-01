Pompeo bezoekt Oekraïense president in volle impeachmentprocedure KVE

31 januari 2020

16u29

Bron: Belga 0 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft vrijdag in Kiev de Oekraïense president Volodymyr Zelenski ontmoet. Hij sprak er ook zijn steun uit voor de Oekraïense leider. De timing van het bezoek is opvallend: het vindt plaats net op het moment dat de Amerikaanse president Donald Trump een impeachmentproces ondergaat, vanwege een controversieel telefoongesprek met Zelenski.

De twee politici benadrukten in de officiële verklaringen vooral de uitstekende band tussen beide landen. Zelenski verklaarde dat de Verenigde Staten "een belangrijke bondgenoot van Oekraïne zijn en zullen blijven". "De Amerikaanse steun voor Oekraïne is onwrikbaar", deelde Pompeo dan weer mee bij zijn aankomst in Kiev.

Voorts dankte Zelenski de Amerikaanse minister ook voor de financiële steun bij de modernisering van het Oekraïense leger. "Wij waarderen uw steun bij de hervorming van de strijdkrachten van Oekraïne, het leveren van wapens en uitrusting, en het opzetten van militaire oefeningen voor Oekraïense eenheden", zei Zelenski.

Het bezoek van Pompeo valt vooral op door de huidige politieke hoogspanning in Washington. Een telefoongesprek tussen Trump en Zelenski ligt namelijk aan de basis van het impeachmentproces dat de Amerikaanse president momenteel moet ondergaan. Trump zou aan zijn Oekraïense ambtgenoot hebben gevraagd om een onderzoek te openen naar zijn Democratische tegenstander Joe Biden. Hij zou die militaire hulp aan Kiev bovendien on hold hebben gezet om zijn zin te krijgen.

Trump ontkent dat er regels overtreden werden tijdens dat gesprek. Verwacht wordt dat de impeachmentprocedure tegen hem vrijdag (lokale tijd) nog wordt afgerond en dat de Senaat, waar de Republikeinen een meerderheid hebben, Trump zal vrijspreken.