Pompeo: bevel aanslag op Navalny waarschijnlijk van hogerhand IB

10 september 2020

03u20

Bron: ANP 0 De vergiftiging van de Russische Kremlincriticus en oppositieleider Aleksej Navalny heeft waarschijnlijk plaatsgevonden op bevel van hoge functionarissen in Moskou. Dat stelt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Diens baas, president Donald Trump, zei vorige week vrijdag juist dat hij nog geen bewijs heeft gezien dat Navalny is vergiftigd.

"Ik denk dat mensen over de hele wereld deze activiteit zien voor wat die is", aldus Pompeo in een radio-interview. "En als mensen zien dat er gepoogd wordt een dissident te vergiftigen, en erkend wordt dat er een aanzienlijke kans is dat dit van hoge Russische functionarissen komt, is dit niet goed voor het Russische volk, denk ik."

De minister benadrukte dat de Verenigde Staten en Europese landen willen dat Rusland de schuldigen verantwoordelijk houdt en zei dat de VS ook onderzoek zullen doen om erachter te komen wie de daders zijn. "Dat is iets waar we naar zullen kijken. We gaan het evalueren en verzekeren dat we er alles aan doen om de kans kleiner te maken dat dit nog eens gebeurt."

Vergiftigd met zenuwgas

Aleksej Navalny werd op 20 augustus onwel aan boord van een vlucht van Tomsk naar Moskou. Na enkele dagen getouwtrek gaven Russische artsen toestemming voor een ambulancevlucht naar Berlijn, waar Navalny in het Charité-ziekenhuis werd opgenomen voor behandeling.

Duits onderzoek heeft uitgewezen dat Navalny is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep, hetgeen wijst naar Rusland. De Russische autoriteiten ontkennen iets te maken te hebben gehad met de aanslag op Navalny.