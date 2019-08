Pompeo belt Deense minister over rel Groenland IB

22 augustus 2019

02u04

Bron: ANP 0 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft vandaag telefonisch gesproken met zijn Deense collega over het afzeggen van een bezoek aan het Scandinavische land door president Donald Trump. Dat laat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken laat in een verklaring weten.

Tijdens dat gesprek is onder andere "de versterking van de samenwerking met het Koninkrijk Denemarken - inclusief Groenland - in het noordpoolgebied" aan bod gekomen. Verder heeft Pompeo tegen minister Jeppe Kofod zijn waardering uitgesproken voor de bijdragen van Denemarken op het gebied van veiligheid op het wereldtoneel.

Trump annuleerde dinsdag zijn aanstaande bezoek in september aan Denemarken nadat de premier van het land, Mette Frederiksen, zijn plan om Groenland te kopen, "absurd" had genoemd. Het ministerie in Washington spreekt in de verklaring overigens van "uitstel" van het bezoek.

Het kopen van Groenland was slechts een idee, zei Trump gisteren, eraan toevoegend dat respect moet worden getoond aan de Verenigde Staten. Het eiland met circa 58.000 inwoners heeft een autonome status binnen het Koninkrijk Denemarken.