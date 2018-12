Pompeï wil bewoners per boot naar Sardinië evacueren als Vesuvius opnieuw uitbarst KVDS

18 december 2018

23u56

Bron: The Guardian 0 2.000 jaar na een van de bekendste vulkaanuitbarstingen uit de geschiedenis, is Pompeï bezig met het uittekenen van een evacuatieplan voor het geval de Vesuvius opnieuw zijn woede laat zien. En dat is niet vergezocht, want er is toenemende seismische activiteit.

Experts van de Italiaanse Civiele Bescherming en de overheid van Pompeï drukken er wel op dat er voorlopig geen reden is voor paniek. De maatregelen – die gisteren werden goedgekeurd – zouden deel uitmaken van een standaard noodplan voor natuurrampen.

Plan

In het plan is opgenomen dat de bewoners van Pompeï en de omliggende streek aan de Italiaanse kust met de boot geëvacueerd zullen worden naar het eiland Sardinië. Een van de belangrijkste experts over de Vesuvius verklaarde vorige maand nog dat er zonder een veiligheidsplan duizenden doden konden vallen bij een uitbarsting.





Dat was ook zo in het jaar 79, toen Pompeï volledig werd vernietigd door een vulkaanuitbarsting die aan meer dan 2.000 mensen het leven kostte. De ruïnes van de oude stad zijn nu een van de bekendste en meest bezochte archeologische sites ter wereld. (lees hieronder verder)

Volgens onderzoek zouden middelgrote uitbarstingen van de Vesuvius gemiddeld om de vier tot vijf eeuwen voorvallen. De recentste dateert van 1631 en vernielde een groot deel van het gebied rond de vulkaan. Ook die uitbarsting eiste duizenden levens.

Toeval

De huidige burgemeester van Pompeï – Pietro Amitrano – wil niets aan het toeval overlaten. Hij is nu in gesprek met de Civiele Bescherming op Sardinië over een potentiële evacuatieprocedure. “We willen eerst een gedetailleerde telling doen van onze bevolking en daarna bekijken in welk dorpje op Sardinië onze burgers terecht zullen kunnen. Maar laat ons hopen dat die dag nooit komt.”