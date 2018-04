POLL: Meerderheid Nederlanders wil tabak stuk duurder maken. En u? FT

30 april 2018

17u18

Bron: AD.nl 0 Bijna twee derde van alle Nederlanders is voorstander van een stevige verhoging van de accijnzen op tabak. Bij jongvolwassenen (18-24 jaar) ligt dat nog hoger: 73 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse opiniepeiler Maurice de Hond.

Het onderzoek werd gevoerd in opdracht van website TabakNee.nl. Opvallend: 63 procent van de ondervraagden vindt dat tabak weg moet uit supermarkten en tankstations en alleen nog verkocht mag worden in tabaksspeciaalzaken - dat was twee jaar geleden 56 procent. Bovendien wil 65 procent van de Nederlanders ook dat de minimumleeftijd om tabak te kopen verhoogt naar 21 jaar - vorig jaar ging het om 55 procent. Hoewel net als twee jaar geleden nog steeds 25 procent van de ondervraagden rookt, stijgt de 'tabaksontmoediging' dus elk jaar.

In ons land heeft de federale regering vorig jaar laten weten het prijsverschil tussen goedkope sigaretten en merkproducten alvast aan te pakken. “We willen het aantal rokers in 2018 onder de 17 procent brengen en de verhoging van de minimumaccijnzen kan daarbij helpen”, zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) toen. “Hierdoor stijgen de prijzen van de goedkoopste producten het sterkst en maken we het prijsverschil met merkproducten kleiner. De bedoeling is om álle tabaksproducten minder aantrekkelijk te maken, niet enkel de grote merken.”

De verkoop van sigaretten, sigaren en rooktabak heeft de schatkist vorig jaar iets meer dan 3 miljard euro opgeleverd aan taksen. Dat is 344 miljoen euro minder dan de regering had vooropgesteld. “De inkomsten dalen doordat de Belgische consument goedkopere alternatieven zoekt én vindt”, klonk het toen.

Poll Vindt u ook dat tabak duurder moet? Ja

Neen Ja 64%

Neen 36%