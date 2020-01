Poll: Biden populairste Democraat onder Afro-Amerikanen KVE

11 januari 2020

17u02

Bron: ANP 0 De Democratische presidentskandidaat Joe Biden is onder zwarte Amerikanen heel populair. Dat blijkt uit een poll van Ipsos in samenwerking met The Washington Post. Hij kan rekenen op zo'n 48 procent. Zijn Democratische rivalen Bernie Sanders (20 procent), Elizabeth Warren (9 procent) en Michael Bloomberg (4 procent) volgen op grote afstand.

Biden heeft zijn populariteit onder Afro-Amerikanen vooral te danken aan het feit dat hij als vice-president diende onder Barack Obama, de eerste zwarte president van de Verenigde Staten. Biden vindt ook dat hij zelf de beste papieren heeft om de huidige president Donald Trump te verslaan, een idee dat door zwarte Amerikanen breed wordt gedragen.

Uit de poll blijkt ook dat voor 80 procent van de volwassen Afro-Amerikanen de verkiezingen in november erg belangrijk zijn. Dat Trump om welke reden dan ook wordt weggestemd is voor hen het belangrijkst. De huidige president van de VS is heel impopulair onder zwarte kiezers.

