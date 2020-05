Politiewagens rijden in op betogers in New York tijdens protest tegen politiegeweld HLA

31 mei 2020

08u18

Bron: Insider, Global News 8 In verschillende steden in de Verenigde Staten wordt geprotesteerd tegen politiegeweld, na de dood van een zwarte man in Minneapolis. Op verschillende zijn rellen ontstaan en lopen de protesten uit de hand . In New York zijn gisteren twee politiewagens ingereden op een groep betogers. Verschillende video’s van het incident werden verspreid op Twitter.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De 46-jarige George Floyd stierf maandag na een brutaal politieoptreden in Minneapolis. De man werd bij zijn aanhouding hardhandig tegen de grond gewerkt door agenten. Eén van hen hield minutenlang zijn knie op Floyds nek. Op beelden van het incident is te zien hoe Floyd roept dat hij geen adem krijgt. Omstaanders die het gebeuren filmen, manen de agent aan zijn knie van Floyds nek te halen, maar die doet dat niet.

Sindsdien komen in het hele land betogers op straat om het politiegeweld aan te klagen. Die protesten worden steeds grimmiger, en intussen werd in verschillende staten een avondklok ingesteld. In New York kwamen betogers gisteren voor de derde dag op rij de straat op. In video’s verspreid op Twitter is te zien hoe een groep betogers een politiewagen tegenhoudt met een barricade en het voertuig bekogelt met allerlei projectielen zoals waterflesjes en verkeerskegels.

Plots komt een tweede politiewagen aangereden. Schijnbaar zonder aarzelen baant die wagen zich een weg door de menigte. Meteen daarna komt ook de eerste politiewagen opeens in beweging. De barricade die tegen dat voertuig werd gehouden door betogers valt omver en de wagen schiet enkele meter vooruit, in de groep mensen. Op de beelden is te zien dat verschillende mensen niet op tijd kunnen wegspringen en onder de wagen belanden. Het is op dit moment niet bekend of er gewonden vielen.

De burgemeester van New York, Bill De Blasio heeft intussen gereageerd op het incident. Hij noemde het tijdens een radio-interview “verontrustend”, maar suggereerde dat de schuld bij de betogers lag omdat zijn de wagens “omsingelden”. Onder meer democratisch congreslid Alexandria Ocasio-Cortez reageert geschokt en vraagt een onafhankelijk onderzoek naar het incident.

NYPD officers just drove an SUV into a crowd of human beings. They could‘ve killed them, &we don’t know how many they injured.



NO ONE gets to slam an SUV through a crowd of human beings.@NYCMayor these officers need to be brought to justice, not dismissed w/“internal reviews.” https://t.co/oIaBShSC1S Alexandria Ocasio-Cortez(@ AOC) link

Lees ook:

Wie zijn slachtoffer George Floyd en agent Derek Chauvin? Ze werkten ooit allebei voor dezelfde nachtclub(+)

Politiegeweld in de VS: zijn zwarte mensen vaker slachtoffer?(+)