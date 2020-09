Politietop korps VS stapt op na verstikking zwarte man bij arrestatie kv

08 september 2020

23u53

Bron: Belga 0 De leiding van het politiekorps in de Amerikaanse stad Rochester is opgestapt na de onrust die ontstond over een fatale aanhouding van een zwarte man. In maart overleed Daniel Prude een week na zijn arrestatie aan de gevolgen van verstikking.

De burgemeester van Rochester zei dinsdag dat naast de politiechef ook twee plaatsvervangend chefs zijn opgestapt en dat nog meer politieagenten kunnen volgen. Zeven agenten die waren betrokken bij de fatale aanhouding waren al op non-actief gesteld.

Sinds zondag werden bij rellen in Rochester in de staat New York 37 mensen aangehouden, acht agenten raakten gewond.



Bij zijn arrestatie kreeg Prude, die naakt was en schijnbaar onder invloed van drugs, een kap over zijn hoofd en werd hij door agenten tegen de grond gedrukt. Zijn familie had de beelden van een bodycam verkregen met een beroep op regels over openbaarheid van informatie.