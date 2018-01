Politierapport onthult: oudejaarsnacht in Frankrijk was aaneenschakeling van onthutsende incidenten Karen Van Eyken

Bron: Le Figaro 14 AP Achtervolgingen op de autosnelweg, mortiervuur, meer dan 1.000 brandende voertuigen, aanvallen tegen de politie. Het rapport dat de Franse krant Le Figaro kon inkijken, leest als een aaneenschakeling van schokkende incidenten tijdens oudejaarsnacht. In Frankrijk was de start van het nieuwe jaar niet overal een feest.

Niet alleen in Brussel verliep oudejaarsnacht onrustig, ook bij onze zuiderburen was het een nacht vol ongeregeldheden.

De lynchpartij in Champigny-sur-Marne waarbij twee politieagenten in elkaar werden geslagen, beslaat slechts enkele regeltjes in het rapport dat voornamelijk handelt over het departement Île-de-France (Parijs) en 17 pagina's telt.

Het rapport maakt melding van 213 aanhoudingen, 168 personen die in hechtenis werden genomen, 163 brandende voertuigen, 18 vuilnisbranden, 25 afgevuurde projectielen waaronder 6 mortieren afgevuurd tegen de politie en 3 gewonde agenten.

In de buitenwijken van Parijs zijn vernielingen schering en inslag, net zoals 'hinderlagen' om de politie in de val te lokken. De vele feiten worden zorgvuldig opgesomd, buitenwijk na buitenwijk, uur per uur. Het aantal arrestaties, de gewonden en de aangerichte schade is aanzienlijk.

De Franse president Macron en minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb veroordeelden het geweld. “Onze ordediensten aanvallen, dat is onze republiek aanvallen”, tweette Collomb.

Het verslag heeft het enkel over de incidenten in en rond Parijs. Maar een ander meer uitgebreid rapport ligt ondertussen op het bureel van de minister van Binnenlandse Zaken. Het overloopt de voorvallen in de rest van Frankrijk. Met drie keer meer incidenten dan in de hoofdstad. In totaal werden meer dan 1.000 voertuigen in brand gestoken. Kortom, het was een geweld(ad)ige feestavond.

