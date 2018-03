Politieman omgekomen bij schietpartij in Californië MV

10 maart 2018

18u24

Bron: Belga 1 Bij een schietpartij in de Californische stad Pomona is in de nacht van vrijdag op zaterdag (plaatselijke tijd) een politieagent doodgeschoten en een andere gewond geraakt, zo hebben meerdere Amerikaanse media op gezag van de politie gemeld. Het incident is nog steeds niet afgelopen.

Alles begon met de politie die een pick-up achtervolgde die vervolgens crashte. De bestuurder vluchtte te voet weg en barricadeerde zich in de slaapkamer van zijn appartement.

Politiemensen probeerden contact met de onbekende man te leggen, maar die begon door de deur te schieten. Hij raakte twee agenten. Een van hen overleefde het niet, de andere is zwaargewond naar een ziekenhuis overgebracht en wachtte op een heelkundige ingreep.

Twaalf uur na de start van het drama was het zaterdag nog niet afgelopen. Het is niet geweten hoeveel wapens de man heeft, meldde de krant Los Angeles Times.

In de eerste tien weken van 2018 zijn in de VS al zeventien politieagenten doodgeschoten, weet nieuwszender CNN.