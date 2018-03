Politieman leeft rijkelijk leven met perfect gezinnetje. Tot zijn vrouw ontdekt waar het geld vandaan komt. En dan gaat het helemaal mis KVDS

24 maart 2018

12u35

Bron: Daily Mail 2 Voor zijn familie en vrienden leek de Britse politie-inspecteur Darren McKie (43) het allemaal te hebben: een goede job, een luxueus gerenoveerd huis in een mondaine plaats bij Manchester en een perfect gezinnetje met een knappe blonde vrouw en drie mooie kinderen. Maar aan het sprookje kwam een einde toen zijn echtgenote Leanne (39) door een stommiteit te weten kwam waar hij het geld haalde om hun levensstijl te bekostigen. Daarop ontaardde hun leven in een nachtmerrie.

Het hele verhaal kwam aan het licht tijdens een proces dat gisteren zijn besluit kende. Daarop werd een beeld geschetst van het schijnbaar bevoorrechte leven dat het koppel leidde. Op sociale media was onder meer te zien hoe ze gingen eten in toprestaurants waar veel bekende mensen komen, genoten van buitenlandse vakanties van meer dan 5.000 euro per trip en er een rijkelijke levensstijl op nahielden in hun ze huis van een half miljoen euro in het noorden van Engeland. Ze reden allebei met nieuwe wagens en daarmee voerden ze de kinderen naar de cricketles, het ballet en de tennis.

Façade

Maar achter die blinkende façade ging een heel ander verhaal schuil, waarvan alleen Darren McKie de ware toedracht kende. De inspecteur bij de Greater Manchester Police had immers de grootste moeite om het hoofd financieel boven water te houden. Want het gezin gaf veel meer uit dan het zich kon permitteren. Het gezin uit Wilmslow had nochtans een mooi gezamenlijk inkomen van 4.500 euro per maand. Want Leanne werkte deeltijds bij hetzelfde politiekorps als haar man. (lees hieronder verder)

Bij wijze van ‘oplossing’ ging de man – die de financiën van het gezin in zijn eentje beheerde – de ene lening na de andere aan. Daardoor hield het koppel vorig jaar nog maar goed 90 euro per maand over om te overleven met een gezin van vijf, na aftrek van hun hypotheek en leningen. Een probleem met een boodschappenrekening die meer dan 1.000 euro per maand bedroeg. Tussen maart en september gaven ze volgens de openbare aanklager maar liefst 66.000 euro meer uit dan er binnenkwam. En hun schuld was eind vorig jaar opgelopen tot maar liefst 132.000 euro.

Lening

Toen hij zelf niets meer loskreeg bij de banken, besloot hij om een lening aan te gaan op naam van zijn nietsvermoedende vrouw, bij de firma Fluent Finance. Die gaf haar akkoord voor een bedrag van 62.000 euro, met hun huis als onderpand. De man moest er het paspoort van zijn vrouw en een overzicht van haar loonfiches voor opsturen, maar had er niet op gerekend dat die documenten via een aangetekende zending terug zouden worden gestuurd op het moment dat hij uit werken was en zijn vrouw alleen thuis was. Dat was het moment dat alles aan het licht kwam. (lees hieronder verder)

Op 28 september vorig jaar, om 11.22 uur in de voormiddag, stuurde Leanne een berichtje naar haar echtgenoot waarin stond: “Jij leugenaar. Net een aanvraag voor een lening teruggekregen op mijn naam en met mijn paspoort. Wtf?” Ze probeerde hem tot zeven keer toe te bellen, maar hij nam niet op. In de plaats stuurde hij een berichtje terug: “Ik kom naar huis.”

Wat er precies gebeurde toen de man – een liefhebber van gevechtssporten – een half uur later thuis arriveerde, weet alleen hijzelf. Hij houdt echter de lippen stijf op elkaar. Feit is dat zijn vrouw even later dood was. Volgens de lijkschouwer had ze verwondingen aan haar hals die een karatetrap deden vermoeden. Ze stierf uiteindelijk doordat ze minstens een minuut lang gewurgd werd. Daarbij brak de dader twee wervels in haar nek.

Sporen

Na de moord gebruikte de man zijn politiekennis om zijn sporen uit te wissen. Hij verborg het lichaam van zijn vrouw in de koffer van haar Mini en probeerde verder te gaan met zijn leven zoals normaal. Hij ging een half uur later zelfs naar een afspraak met een taxateur. (lees hieronder verder)

Hij ging ook de kinderen – tussen 2 en 11 jaar – halen van school en stuurde intussen berichtjes naar de telefoon van zijn vrouw waarin hij zei dat hij bezorgd was dat ze nog niet was thuisgekomen. Toen de kinderen sliepen, ging hij verder met zijn plan om haar te laten verdwijnen.

Hij sloop in het donker naar buiten en gooide het lichaam van zijn vrouw in een meer, zo’n 10 kilometer verderop. Vervolgens reed hij een deel van de weg terug in haar wagen, waarna hij die achterliet en te voet verderging. Hij zou er misschien mee weggekomen zijn, als twee agenten die op patrouille waren hem niet hadden opgemerkt om half twee ‘s morgens. In paniek loog hij dat hij vlakbij woonde en daar raakte hij ook mee weg, maar voor de zekerheid gooide hij zijn modderige en bebloede sportschoenen in een vuilnisbak die hij passeerde. Dat was een fout.

Sokken

Toen de agenten de man 45 minuten later opnieuw opmerkten – op zijn sokken deze keer – werden ze achterdochtig en drongen ze erop aan hem naar huis te brengen. McKie loog dat hij op zoek was naar zijn vrouw die niet van het werk was thuisgekomen, waarop de agenten een onderzoek begonnen toen ze terug op het politiekantoor waren. Maar het duurde niet lang of er liep een bericht binnen dat er een vrouwelijk was gevonden door een hengelaar. (lees hieronder verder)

Aanvankelijk verklaarde McKie dat hij zijn vrouw niet had omgebracht en beschuldigde hij een mysterieuze man, maar het bewijsmateriaal stapelde zich al snel op. Halfweg zijn proces bekende hij opeens doodslag op zijn vrouw. Moord bleef hij ontkennen, met het argument dat hij haar nooit met opzet zware verwondingen had willen toebrengen. De politie geloofde echter dat hij bang geweest was dat hij alles zou verliezen – inclusief zijn job – als zijn vrouw zijn fraude bekend zou maken.

Een jury oordeelde gisteren na 9 uur beraadslagen dat hij wel degelijk schuldig was aan moord. De man sloot zijn ogen, maar bleef verder bewegingloos zitten toen het verdict werd voorgelezen. Familie van het slachtoffer barstte in tranen uit. Dinsdag krijgt de man zijn strafmaat te horen.

Kinderen

De kinderen van het koppel verblijven momenteel bij de ouders van Leanne. Zij verklaarden dat hun leven nooit meer hetzelfde zal zijn. “Er zijn geen winnaars op dit proces. We zijn onze mooie dochter kwijt en onze kleinkinderen hebben hun mooie mama moeten afgeven”, zeiden ze nog.