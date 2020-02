Politieke partijen in Duitse Thüringen sluiten pact tegen extreemrechts

21 februari 2020

In de Duitse deelstaat Thüringen zijn politici over het politieke spectrum heen het eens geraakt over een ‘stabiliteitspact’. Dat zou ervoor moeten zorgen dat het extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) geen zeggenschap kan krijgen bij het nemen van beslissingen.