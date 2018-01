Politieke onrust in Congo: "België steunt een putsch in plaats van het verkiezingsproces" SVM

Bron: Belga 3 AP De Congolese regering is niet te spreken over de Belgische beslissing om de samenwerking te herzien. In een interview aan de nieuwssite Actualité.cd zegt regeringswoordvoerder Lambert Mende Omalanga dat hij de Belgische maatregelen als een "putsch" ziet.

De Belgische regering besliste woensdag om een aantal initiatieven die rechtstreeks via de Congolese overheid zouden verlopen stop te zetten. De vrijgekomen middelen -25 miljoen euro- worden omgezet in humanitaire hulp of andere initiatieven die inspelen op de meest acute noden van de bevolking.

De beslissing kan zoals verwacht maar op weinig begrip rekenen bij de regering in Kinshasa. "Ik weet niet of België wel van plan was om ons die hulp te geven, want de middelen waren al lang bevroren. We stellen enkel vast dat ze nu de putsch willen steunen in plaats van het verkiezingsproces", klinkt het.

"We gaan de nodige maatregelen nemen om elk niet-democratisch proces in ons land te vermijden. Het is eenvoudiger om een putsch te steunen. Voor een verkiezingsproces is 500 miljoen dollar nodig, een putsch kan je zelfs met 25 miljoen dollar steunen." De woordvoerder benadrukte ook dat Congo voor zijn ontwikkeling niet rekent op België.

