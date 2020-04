Exclusief voor abonnees Politieke crisis voor Bolsonaro een grotere dreiging dan de pandemie Joost de Vries

27 april 2020

12u38

Bron: de Volkskrant 0 Alsof een pandemie nog niet genoeg is, krijgt Brazilië ook nog een politieke crisis te verwerken. President Bolsonaro heeft het verbrod bij zijn populairste bondgenoot, Sérgio Moro, en hun ruzie lijkt nu zijn grootste bedreiging.

Jair Bolsonaro heeft een probleem. De rots waarop hij zit brokkelt rondom hem af. De ongepolijste bravoure waarmee de Braziliaanse president elke tegenwind de afgelopen zestien maanden te lijf ging, slaat stuk op het virus – dat zich niet laat bagatelliseren. Door het bruuske vertrek van de populaire justitieminister Sérgio Moro verkeert Brazilië ook in een diepe politieke crisis.

Veel Brazilianen zullen zich vrijdag hebben afgevraagd of ze nog in de horrorfilm zaten die coronapandemie heet of dat ze waren beland in een zwarte komedie getiteld broedertwist. Die eerste film is de harde realiteit onder de 210 miljoen inwoners van het grootste land van Latijns-Amerika. Het officiële dodental staat op ruim vierduizend en loopt dagelijks met honderden op. De piek is nog niet in zicht. De tweede film, een politieke klucht, speelt zich af in hoofdstad Brasilia en gaat geheel aan de gezondheidscrisis voorbij.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen