Politieke aardverschuiving in Duitsland: woedende reacties op verkiezing minister-president met hulp extreemrechtse AfD TT

05 februari 2020

16u52

Bron: Der Spiegel, ARD, Belga, ANP 14 Een nooit geziene dambreuk. Een historische schande. Het kwaad aan de macht. Een nooit eerder vertoonde coup. De straffe woorden van politici en commentatoren tonen aan dat er vandaag met de verkiezing van Thomas Kemmerich van de liberale partij FDP tot minister-president van de deelstaat Thüringen een nieuwe grens is overschreden in de Duitse politiek. Kemmerich haalde het namelijk enkel en alleen met de hulp van de stemmen van de extreemrechtse partij AfD. De sociaaldemocratische SPD, de coalitiepartner van bondskanselier Angela Merkel (CDU) in de bondsregering, vraagt dringend overleg op nationaal niveau. Ook aan de top van zowel CDU als FDP klinkt zware kritiek op de lokale partijgenoten.

Waar draait het exact om? In de Duitse oostelijke deelstaat Thüringen is Thomas Kemmerich van de liberale partij FDP deze namiddag tot zijn eigen verrassing verkozen tot minister-president. Hij is daarmee de eerste regeringsleider in Duitsland die zich laat verkiezen met stemmen van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD).

De FDP haalde bij de deelstaatverkiezingen eind oktober met amper 73 stemmen overschot net de kiesdrempel van 5 procent en is de kleinste partij in het parlement. De extreemlinkse partij Die Linke van uittredend minister-president Bodo Ramelow won de stembusgang met 31 procent van de stemmen, maar coalitiepartners SPD en Groenen verloren duidelijk. In het deelstaatparlement is rood-rood-groen sinds de verkiezingen dan ook slechts goed voor 42 van de 90 zitjes en is de uittredende coalitie haar meerderheid kwijt. AfD werd de tweede sterkste fractie.

Minderheidsregering

Rood-rood-groen sloot na moeizame onderhandelingen gisteren een regeerakkoord voor een minderheidsregering. Verwacht werd dat Ramelow vandaag in het parlement drie rondes nodig zou hebben om opnieuw minister-president te kunnen worden, tot wanneer een gewone meerderheid zou volstaan in plaats van een absolute meerderheid.

Maar bij de stemming in Erfurt haalde Kemmerich het vandaag in die beslissende derde stemronde verrassend van Ramelow. Kemmerich kreeg 45 stemmen, Ramelow 44. De AfD besliste namelijk om haar eigen kandidaat niet langer te steunen, en zich vol achter Kemmerich te scharen. Ook de CDU steunde de liberaal. Bij de AfD klonk het achteraf dat ze ondanks de meningsverschillen met de FPD toch nog liever Kemmerich steunden, dan nog eens een regering van rood-rood-groen mogelijk te maken.

Dat Kemmerich meteen daarna zijn ambt aanvaardde en de eed aflegde, komt hem nu op bijzonder veel kritiek te staan. Samenwerken met extreemrechts, in welke vorm ook, ligt historisch bijzonder gevoelig in Duitsland, en onder alle democratische partijen bestond tot nu toe een consensus geen zaken te doen met de AfD.

“Huichelaar”

De emoties in het deelstaatparlement in Erfurt liepen deze namiddag hoog op. In plaats van hem de traditionele bos bloemen te overhandigen om de nieuwe minister-president te feliciteren, wierp Die Linke-fractievoorzitter Susanne Hennig-Wellsow Kemmerich het boeket ostentatief voor de voeten. Kemmerichs eerste toespraak na zijn verkiezing werd minutenlang onderbroken door geroep vanop de parlementsbanken. “Huichelaar” en “charlatan” waren nog bij de vriendelijkste scheldwoorden die de liberaal toegeworpen kregen.

Kemmerich zelf riep CDU, SPD en de Groenen op samen met zijn FDP een nieuwe regering te vormen, een aanbod dat enkel de CDU wilde aanvaarden. Op een persconferentie achteraf verklaarde Kemmerich dat de stemming geheim was en hij niet kon weten dat de AfD hem zou steunen. Samenwerken met de AfD zal hij niet doen, klonk het. “We zullen geen politiek voeren met de AfD, op geen enkele manier. De branddeuren tussen ons en de AfD blijven bestaan. Ik ben tegen de AfD.”

Sich von Rechtsextremen zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, ist komplett verantwortungslos. Gegen die AfD müssen alle Demokraten geschlossen zusammenstehen. Wer das nicht versteht, hat aus unserer Geschichte nichts gelernt. #Thüringen Heiko Maas 🇪🇺(@ HeikoMaas) link

“Wie dit niet snapt, heeft uit onze geschiedenis niets geleerd”

Kemmerichs verkiezing dreigt ook de bondsregering tussen SPD en CDU van Angela Merkel te verstoren. De sociaaldemocraten in die regering vallen over elkaar heen om de verkiezing te veroordelen. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas is “zich door extreemrechts tot minister-president laten verkiezen, compleet onverantwoord”. “Tegen de AfD moeten alle democraten eensgezind optreden. Wie dat niet begrijpt, heeft uit onze geschiedenis niets geleerd.”

Voor vicekanselier en minister van Financiën Olaf Scholz heeft de CDU dringend iets uit te leggen. “Wat er in Thüringen is gebeurd, is de doorbraak van een taboe in de geschiedenis van de politieke democratie in de bondsrepubliek. Dit heeft ver buiten Thüringen gevolgen. Wij hebben zeer ernstige vragen te stellen aan de top van de CDU, waarop we snel antwoorden willen. Wat in Erfurt gebeurd is, is geen toeval, maar een doorgesproken zaak. Een samenwerking met de AfD is voor de SPD absoluut onaanvaardbaar.”

2/2 ...auf die wir schnelle Antworten verlangen. Was in Erfurt passiert ist, war kein Zufall, sondern eine abgekartete Sache. Eine Zusammenarbeit mit der Höcke-AfD ist für die SPD absolut unakzeptabel, das unterscheidet sie im Übrigen von @c_lindner und die @fdp. Olaf Scholz(@ OlafScholz) link

Nieuwe verkiezingen?

Dat Kemmerich nu in de praktijk de gijzelaar is geworden van de AfD, gaat er ook bij het magazine Der Spiegel niet in. Commentator Sebastian Fischer spreekt over een “politieke schande”. “Zo’n coup van conservatieven, liberalen en rechtsextremen is in de geschiedenis van de bondsrepubliek nog nooit voorgevallen. Kemmerich is nu een minister-president met de genade van de AfD.” Fischer roept Kemmerich daarom op de eer aan zichzelf te houden en meteen zijn ontslag in te dienen. “Nieuwe verkiezingen zijn de enige uitweg uit deze miserie.”

Na de zware kritiek van deze namiddag lijken ook de CDU en FDP dat ondertussen zelf te beseffen. Rond 17 uur kwam een mededeling van CDU-voorzitter Annegret Kramp-Karrenbauwer, waarin ze verklaarde dat de lokale partij in Thüringen “uitdrukkelijk tegen de aanbevelingen, eisen en vragen van de nationale partij” heeft gehandeld. Volgens de CDU-top “moeten we ons afvragen, of nieuwe verkiezingen niet de zuiverste weg uit deze situatie zijn”. “Dit is geen goede dag, noch voor Thüringen, noch voor het politieke systeem in Duitsland”, aldus Kramp-Karrenbauer nog.

Ook CDU-secretaris-generaal Paul Ziemiak is hard voor zijn partijgenoten. “Het is des te erger dat blijkbaar parlementsleden van onze partij zich bewust waren dat dankzij hun stemmen een nieuwe minister-president verkozen kon worden, die ook gesteund wordt door nazi’s”, zei hij tegenover journalisten in Berlijn. Ook de Beierse zusterpartij CSU pleit voor nieuwe verkiezingen in Thüringen.

De FDP zelf krabbelt ondertussen eveneens terug. Partijvoorzitter Christian Lindner roept de CDU, de SPD en de Groenen weliswaar op samen te werken met Kemmerich, maar als dat niet lukt, “zijn snelle verkiezingen nodig”.

