Politieke aardbeving in Duitsland: Merkel kondigt haar politieke afscheid aan en stopt ermee in 2021 Tommy Thijs

29 oktober 2018

10u23

Bron: Reuters, ARD, Belga, Focus 94 Een politieke aardverschuiving in Duitsland. Bondskanselier Angela Merkel zal zich na haar huidige ambtstermijn van in 2021 niet meer opnieuw verkiesbaar stellen. Eerder vanmorgen had ze al aangekondigd geen kandidaat meer te zijn voor een nieuwe termijn als voorzitter van haar partij CDU. Merkel zit al tijden in politiek slecht weer en de kritiek op haar persoon groeit.

Merkel (64) is al sinds 2000 partijvoorzitter van de CDU. Sinds 2005 is ze bondskanselier. Voor haar gold altijd: het ambt van partijvoorzitter is ondeelbaar verbonden met dat van bondskanselier. Daar stapt ze nu dus deels van af. Want meteen kondigt Merkel wel haar politieke afscheid aan: bij de verkiezingen die normaal gezien in 2021 moeten worden gehouden, zal ‘das Mädchen’ zich niet meer verkiesbaar stellen. Ze zal ook niet als gewoon parlementslid gaan zetelen en ambieert geen enkele Europese post, klink het stellig.

Merkel ligt al langer onder vuur, ook binnen haar eigen partij. Ooit was ze het goudhaantje van de christendemocraten, waar niemand tegenop kon. Merkel bracht rust, kalmte, ernst en pakte de problemen aan. Vandaag overheerst vooral het gevoel dat er geen ambitie meer is, geen visie.



Merkels CDU bestuurt Duitsland sinds 2013 samen met de Beierse zusterpartij CSU en de sociaaldemocraten van SPD, maar de drie partijen verloren vorig jaar al fors bij de federale verkiezingen. Desondanks ging de ‘grote coalitie’ of ‘GroKo’ gewoon verder, zij het niet bij elk partijlid van harte.

Van crisis naar crisis

Sinds het begin van de vierde ambtstermijn van Merkel in maart kwam het al tot verschillende regeringscrisissen, onder andere over migratie en recent nog over de rellen in Chemnitz. Peiling na peiling toont aan dat de Duitser zijn vertrouwen in de regering kwijt is geraakt, ondanks alle beloftes van een propere herstart en een nieuwe lei. Veel media vragen zich nog af of deze coalitie nog wel een beleid kan voeren. Iedereen voelt: de klad zit er in.

Kiezers langs beide kanten van het spectrum wijken daardoor almaar meer uit naar andere, “frisse” partijen. Twee weken geleden al leden de CSU en de SPD een zware nederlaag bij deelstaatverkiezingen in Beieren. Gisteren kwamen daar nog eens desastreuze cijfers bij na de verkiezingen in Hessen. De CDU bleef de grootste maar verloor er 11,3 procentpunt. Winst was er in Hessen en Beieren vooral voor de rechts-populistische AfD en de Groenen, zoals de peilingen voorspeld hadden.

Ook de federale coalitiepartner SPD verloor zwaar, waardoor ook daar nog meer stemmen opgaan de zwart-rode coalitie te ontbinden en opnieuw naar de kiezer te trekken. Tegelijkertijd is er het besef dat die alleen maar een nieuwe afstraffing zouden brengen en dus geen goed idee zijn. Maar iets moet er gebeuren, zegt ook de SPD-top: “De toestand in de regering is niet meer te aanvaarden”, klonk het gisteren bij SPD-voorzitter Andrea Nahles.

Wie wordt opvolger?

Nu ze zich niet meer kandidaat stelt om zichzelf op te volgen, zal in Merkels partij een gevecht losbarsten voor de opvolging, niet enkel als voorzitter, maar later mogelijk ook als bondskanselier. Friedrich Merz, gewezen fractievoorzitter van CDU/CSU, zou zich kandidaat willen stellen voor het voorzitterschap, vernam DPA bij zijn entourage. De vroegere rivaal van Merkel trok zich de voorbije jaren terug uit de politiek.