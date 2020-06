Politiehoofd Minneapolis kondigt veranderingen aan na dood Floyd ADN

10 juni 2020

19u06

Bron: Belga 0 Het politiehoofd van de Amerikaanse stad Minneapolis heeft woensdag ingrijpende veranderingen in het politiebeleid aangekondigd. Medaria Arradondo wil dat er meer toezicht komt op het handelen van agenten, om wangedrag te voorkomen en aan te pakken. Hij deed zijn uitspraken op een persconferentie, meldt nieuwszender CNN.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

George Floyd overleed ruim twee weken geleden in Minneapolis door toedoen van een politieagent. De agent zat minutenlang met zijn knie op de nek van Floyd. De laatste woorden van de zwarte man, ‘I can’t breathe’, gaan nu de hele wereld rond. De betrokken agent is inmiddels ontslagen en wordt vervolgd voor opzettelijke doodslag zonder voorbedachtheid.

‘Aan de juiste kant van de geschiedenis’

"In de nieuwe systemen krijgen leidinggevenden snel inzicht in het gedrag van agenten en kunnen ze ingrijpen", aldus Arradondo. "Voor het eerst in de politiegeschiedenis krijgen leidinggevenden de mogelijkheid om direct te handelen als een agent zich misdraagt.”



Arradondo zei ook dat de politie alleen verder kan groeien als racisme hard wordt aangepakt. "De geschiedenis wordt nu geschreven en ik wil ervoor zorgen dat wij aan de juiste kant van de geschiedenis staan.”

Geen excuus

In de persconferentie noemt Arradondo een gebrek aan ervaring geen excuus voor wat agenten George Floyd hebben aangedaan. "Voor de gemeenschap moet het niet uitmaken of een agent twee dagen of twintig jaar in dienst is."

Het politiehoofd zegt dat hij het moeilijk had toen hij de video van de dood van Floyd bekeek. "Ik zie geen menselijkheid in deze video. Dit wordt ons niet geleerd tijdens onze opleiding.”

Lees ook:

Begraven als een martelaar: “George Floyd gaat de wereld veranderen” (+)

Eén was nog maar vier dagen in dienst, ander had al 18 klachten aan zijn been: dit is wat we weten over ex-agenten die George Floyd dood injoegen