Politiechef: "Zelfrijdende Uber-wagen niet in fout bij dodelijk ongeval"

20 maart 2018

11u34

Bron: San Francisco Chronicle, Ars Technica 1 De Volvo SUV van Uber die betrokken was bij het eerste dodelijke ongeval met een zelfrijdende wagen, was niet in fout. Dat zei Sylvia Moir, politiechef van Tempe, Arizona. "Het is heel duidelijk dat het moeilijk zou geweest zijn de aanrijding te vermijden, in welke modus dan ook", verklaarde ze na het zien van de videobeelden.

Zondagnacht viel het eerste dodelijke slachtoffer met een zelfsturende auto in de automatische piloot-stand. Een 49-jarige voetgangster, Elaine Herzberg, duwde haar fiets voort, volgeladen met plastic winkeltassen. Plots week ze uit vanop de middenberm naar de baan waar de auto's reden. De aankomende Volvo SUV schepte haar op. De mogelijk dakloze Herzberg werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed aan haar verwondingen.

Er zat voor de veiligheid wel een bestuurder in de wagen van Uber, maar die reed op het moment van het ongeval zelfstandig. Volgens de politie aan 61 km/uur waar de maximumsnelheid 56 km/uur was. Maar website Ars Technica wijst op een beeld, in juli gemaakt door Google Street View, waarop een bord te zien met een maximumsnelheid van 72 km/uur .

Volgens de eerste vaststellingen remde de Volvo SUV op geen enkel moment. "De bestuurder zei dat de vrouw in een flits voor hem opdook", verklaarde Moir. "Zijn eerste waarschuwing van het ongeval was de knal van het ongeval." Dat gebeurde ook nog eens op zo'n honderd meter van het zebrapad. "Het is gevaarlijk daar 's avonds de weg over te steken terwijl er goed verlichte zebrapaden voorzien zijn", zei Moir.

Volgens Moir was de Volvo SUV "waarschijnlijk niet in fout". "Maar een mogelijke klacht tegen de backup-bestuurder in de Uber-wagen is niet uitgesloten", zei ze. Mocht de automatische piloot toch schuldig bevonden worden, dan "komen we op onbekend terrein", aldus Moir.

Ars Technica vraagt kritisch zich af of het voertuig sowieso niet beter had kunnen anticiperen om het ongeval te vermijden. Door bijvoorbeeld uit te wijken naar de tweede rijstrook of te vertragen.