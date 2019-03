Politiechef Parijs vervangen na geweld van zaterdag kv

18 maart 2019

21u55

Bron: Belga 2 Michel Delpuech, de politiechef van Parijs, zal vervangen worden. Dat heeft de Franse premier Edouard Philippe vandaag gezegd, na de erg gewelddadige protesten van de gele hesjes zaterdag in de Franse hoofdstad. De manifestanten mogen ook niet langer betogen als er "extremistische elementen" aanwezig zijn.

"Woensdag zal de president van de republiek tijdens de ministerraad Didier Lallement, de voormalige secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en huidig prefect van Nouvelle-Aquitaine, benoemen tot prefect van de politie", aldus de premier. Hij zal de 66-jarige Delpuech vervangen. Philippe hekelde het optreden van de politie van afgelopen zaterdag, en zei dat het handhavingsplan niet correct werd uitgevaardigd.

Volgens Christophe Castaner, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, heeft Delpuech “bepaalde beslissingen en instructies over het hoofd gezien”, waardoor het geweld kon escaleren. “Het is belangrijk dat we vaststellen op welk niveau fouten zijn gemaakt,” zei Castaner. Er zullen volgens hem mogelijk nog ontslagen vallen, omdat op andere niveaus binnen de Parijse politie instructies werden gegeven buiten de politiechef om. “Het is niet normaal dat een strategie die gedefinieerd werd door de minister in naam van de overheid buiten zijn medeweten kan aangepast worden”, voegde hij eraan toe.

Mogelijk verbod

De premier kondigde ook aan dat de gele hesjes-betogingen niet langer altijd toegelaten zullen worden. "Vanaf volgende zaterdag zullen we elke keer dat het nodig is demonstraties in naam van de gele hesjes verbieden in de gebieden die het ergst getroffen zijn, wanneer we vernemen dat extremisten aanwezig zijn die van plan zijn geweld te gebruiken", zei hij.

Hij zei voorts ook aan de minister van Justitie, Nicole Belloubet, gevraagd te hebben om de boetes voor deelname aan een verboden evenement "heel duidelijk" te verhogen", van 38 naar 135 euro.

Bij het geweld van afgelopen zaterdag werden volgens Philippe 27 winkels geplunderd en 124 beschadigd. De schade die de protesten van de gele hesjes sinds hun start midden november hebben veroorzaakt werd maandag door de koepelvereniging van Franse verzekeraars geschat op 170 miljoen euro. De schade van afgelopen zaterdag op de Champs-Elysées werd daar nog niet bijgeteld.