Politiechef opgepakt om mormonenmoord Mexico kv

27 december 2019

22u32

Bron: ANP 0 In Mexico is een politiechef opgepakt in verband met de moord op negen mensen die waren aangesloten bij een Amerikaanse mormoonse gemeenschap. Fidel Alejandro Villegas zou banden hebben met de georganiseerde misdaad, melden lokale media.

Het is niet duidelijk wat de rol van Villegas precies zou zijn bij de moord op de drie vrouwen en zes kinderen vorige maand in de noordelijke staat Sonora. Hij stond aan het hoofd van de politie in de stad Janos, in de naburige staat Chihuahua.

Mexicaanse veiligheidsdiensten arresteerden eerder al meerdere verdachten. De autoriteiten vermoeden dat de strenggelovige vrouwen en kinderen het slachtoffer zijn geworden van geweld tussen rivaliserende drugsbendes. De bloedige moordpartij leidde in het binnen- en buitenland tot geschokte reacties.