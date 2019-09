Politiechef Amsterdam onderbreekt vakantie na moorden op advocaat en voetballer HR

20 september 2019

13u31

Bron: ANP, Het Parool, belga 2 Buitenland Politiechef Frank Paauw van Amsterdam heeft zijn vakantie in de VS onderbroken na de liquidatie van advocaat Derk Wiersum in de Nederlandse hoofdstad, en die van voetballer Kelvin Maynard (die ooit bij FC Antwerp speelde) op dezelfde dag.

Paauw gaat vandaag langs bij de rechercheteams die zich bezighouden met de moord op de raadsman van kroongetuige Nabil B. en de eveneens fatale schietpartij in het stadsdeel Zuidoost op dezelfde dag, zo bevestigt zijn woordvoerder een bericht in de krant De Telegraaf.

Het politiehoofd besloot meteen terug te komen vanuit de Verenigde Staten toen hij hoorde dat Wiersum was doodgeschoten. Volgens de woordvoerder werken tientallen rechercheurs momenteel aan de twee zaken. Alle capaciteit is ingezet en er is extra hulp van andere politie-eenheden achter de hand voor het geval zich nieuwe incidenten voordoen.

Schutters blijven voortvluchtig

In het onderzoek naar de liquidatie van advocaat Derk Wiersum is de schutter is nog altijd voortvluchtig. De politie kan nog geen nieuwe ontwikkelingen melden. Inmiddels zijn camerabeelden veiliggesteld, is met tientallen getuigen gesproken en uitgebreid forensisch onderzoek gedaan in de buurt.

In de straat in de Amsterdamse wijk Buitenveldert waar de advocaat woensdagochtend werd doodgeschoten, staat ook vrijdagmiddag weer een mobiele politiepost, waar bewoners terecht kunnen met vragen. De afgelopen dagen kreeg die veel bezoekers.

De politie zoekt naar een slanke 16- tot 20-jarige man, van ongeveer 1,75 meter. Hij was in het zwart gekleed, met een hoodie. De schutter vluchtte te voet van de Imstenrade, waar Wiersum werd doodgeschoten, naar de Van Boshuizenstraat.

400 kilo cocaïne

Volgens de politie is er vooralsnog geen verband tussen deze zaak en een tweede schietpartij op dezelfde dag, waarbij de 32-jarige voetballer Kelvin Maynard (die ooit bij FC Antwerp speelde) werd neergeschoten. Ook in dat onderzoek zoeken de speurders nog naar twee verdachten. Die gingen er na de schietpartij op een zwarte scooter vandoor.

In het Amsterdamse criminele milieu gaat het verhaal dat de oud-Antwerpspeler samen met onder anderen de op 2 september op Curaçao geliquideerde Genciël ‘Genna’ Feller (23) uit stadsdeel Zuidoost een partij van 400 kilo cocaïne had gestolen van de bekende Surinaamse drugshandelaar Piet Wortel. Die zou hebben bezworen dat hij ‘iedereen zou afknallen’ die van de opbrengst genoot.

Nieuw schietincident

Bij een nieuw schietincident, mogelijk afgelopen nacht, is in Amsterdam-Noord bij een huisartsenpraktijk in een kogel door de ruit gegaan. De politie bevestigt dat er een inslag en een huls zijn aangetroffen aan de Heimansweg. “We doen op dit moment buurtonderzoek en zijn naarstig op zoek naar getuigen die iets hebben gezien”, zegt een woordvoerster na een bericht hierover op de lokale zender AT5.

De assistente van de praktijk zegt dat de beschieting mogelijk in de nacht heeft plaatsgevonden. Ze heeft geen idee wat het motief zou kunnen zijn. De praktijk is inmiddels weer gewoon open voor patiënten.