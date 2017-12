Politiebond laakt aparte vrouwenzone Berlijn: "Vrouwen moeten overal veilig kunnen zijn" "Zijn er dan ook onveilige zones?" TT

16u04

Bron: ANP 330 thinkstock De Brandenburger Tor in Berlijn. De Duitse politiebond DPolG is kritisch over de veiligheidszone die tijdens de jaarwisseling speciaal voor vrouwen wordt ingericht bij de Brandenburger Tor in Berlijn. Voorzitter Rainer Wendt zegt dat door de maatregel de indruk wordt gewekt dat er tijdens het nieuwjaarsfeest in Berlijn zowel veilige als onveilige zones zijn.

"Vrouwen moeten overal veilig zijn'', aldus Wendt. Ook liet hij weten dat het inrichten van een veiligheidszone voor vrouwen in strijd is met het beginsel dat mannen en vrouwen gelijk moeten worden behandeld.

De maatregel is een reactie op de honderden aanrandingen bij de jaarwisseling twee jaar geleden in Keulen. De veiligheidszone wordt bemand door medewerkers van het Rode Kruis. Er zijn onder anderen psychologen in de tenten aanwezig om vrouwen die zijn lastiggevallen op te vangen.

De organisatoren van het grote feest waar dj's en bands optreden hebben de zone ingesteld op verzoek van de politieleiding.

EPA