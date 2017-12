Politiebaas Cathérine De Bolle verkozen tot grote baas van Europol avh

Cathérine De Bolle, Commissaris-Generaal van de Federale Politie, is verkozen tot Executive Director van Europol.

De Bolle kwam als eerst gerangschikte kandidaat uit de bus na een uitgebreide selectieprocedure, en kreeg het vertrouwen van een meerderheid van lidstaten van de Europese Unie.

Catherine De Bolle zal ten laatste op 1 mei 2018 aan haar nieuwe taak beginnen. Ze zal vanuit Den Haag leiding geven aan 1.100 mensen binnen de Europese politieorganisatie. Tot die tijd zal ze zich als Commissaris-Generaal van de Federale Politie blijven inzetten.

“Catherine de Bolle is de juiste vrouw op de juiste plaats", reageert premier Charles Michel. Haar verkiezing is een erkenning van de inzet en het professionalisme van onze politie. De voorbije jaren heeft ze ons land een grote dienst bewezen. De actie van Europol is een belangrijke garantie voor de veiligheid van onze burgers. De regering gelooft in een sterkere samenwerking tussen de diverse politiediensten in Europa. Ik wil haar persoonlijk veel succes wensen met haar nieuwe uitdaging.”

Ook Minister van Buitenlandse Zaken Jan Jambon heeft gereageerd op de aanstelling van De Bolle: “Ik heb het genoegen gehad om gedurende meer dan drie jaar intens met Catherine samen te werken. Dat was dikwijls in moeilijke omstandigheden, zoals in de nasleep van de aanslagen van 22 maart. Ik heb Catherine leren kennen als een uitmuntende politiebaas en tegelijk een schitterende teamspeler. Zoals ik haar ken, zal zij Europol de volgende jaren verder laten groeien tot een nog performantere politieorganisatie die van samenwerking haar handelsmerk maakt. Ik kijk ernaar uit om met haar binnen haar nieuwe rol te blijven samenwerken.”