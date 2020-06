Politiebaas Atlanta stapt op na dood van zwarte arrestant, hevige protesten in de stad IB ADN

14 juni 2020

00u36

Bron: Belga, ANP, CNN 16 Het hoofd van de politie in de Amerikaanse stad Atlanta is vandaag opgestapt, minder dan 24 uur nadat een agent in de stad een zwarte man heeft doodgeschoten toen die zich tegen zijn aanhouding verzette. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de dood van de 27-jarige man. Het incident leidt tot hevige protesten.



De burgemeester van Atlanta, Keisha Lance Bottoms, heeft het ontslag van politiechef Erika Shields aanvaard, zo zei ze op een persconferentie. Ook eiste ze het onmiddellijke ontslag van de agent die de trekker overhaalde: “Ik denk niet dat dit een gelegitimeerd gebruik van dodelijk geweld was”, aldus de burgemeester op de persconferentie.

In een verklaring zei de opgestapte politiechef Shields alle vertrouwen te hebben in de burgemeester. “Het is tijd voor de stad om vooruit te gaan en vertrouwen te scheppen tussen de ordehandhaving en de gemeenschappen die ze dient”. Volgens nieuwszender CNN zou de agent intussen inderdaad ontslagen zijn. Een tweede agent die betrokken was bij het incident mag enkel nog administratieve taken uitvoeren.

Sinds zaterdagmiddag zijn er hevige protesten in Atlanta naar aanleiding van het incident. Nadat het donker werd, brak de onrust uit. Manifestanten hebben onder meer het fastfoodrestaurant waar de dodelijke schietpartij plaatsvond, een filiaal van Wendy’s, in brand gestoken.

In vlammen opgegaan

Ongeveer duizend demonstranten waren op de been bij het restaurant. Ze gooiden de ramen in en wierpen vuurwerk naar binnen, aldus de brandweer. Kort daarop brak brand uit.

Op de lokale televisie was te zien dat het gebouw al geruime tijd in brand stond toen brandweerlieden arriveerden om die te blussen, beschermd door een rij politieagenten. Tegen die tijd was het gebouw gereduceerd tot verkoold puin. De brandweerlui probeerden vooral te voorkomen dat het vuur niet oversloeg naar andere gebouwen, meldt CNN. Er bevindt zich ook een tankstation naast het restaurant.

Andere demonstranten blokkeerden een snelweg, maar werden door de politie tegengehouden. Ook aan het politiekantoor van Atlanta werd volgens de Amerikaanse media gedemonstreerd.

Alcoholtest

De politie was vrijdagavond lokale tijd opgeroepen naar het fastfoodrestaurant, na een klacht dat een man in zijn wagen in slaap was gevallen, waardoor hij het verkeer op de drive-in blokkeerde. Dat meldt het Georgia Bureau of Investigation (GBI), het justitieel onderzoeksbureau van de staat Georgia.

De politie nam een alcoholtest af, waaruit bleek dat de man, later geïdentificeerd als de 27-jarige Rayshard Brooks, te veel had gedronken. Toen de man zich verzette bij aanhouding, gebruikte een agent een stroomstootwapen tegen hem. Getuigen zagen dat Brooks bij de worsteling dat wapen in zijn bezit wist te krijgen en probeerde te ontsnappen. Daarop achtervolgden beide agenten hem en schoot een van hen op de man.

Brooks werd nog naar een ziekenhuis overgebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.