Politieagenten en militairen mogen voor het eerst stemmen in Tunesië SI

29 april 2018

14u42

Bron: Belga 2 Politieagenten en militairen mogen zondag voor het eerst in de Tunesische geschiedenis hun stem uitbrengen, en wel voor de eerste gemeenteraadsverkiezingen sinds de revolutie van 2011.

Onder de Tunesische dictatuur mochten politieagenten en militairen niet stemmen, omdat ze een strikte geheimhoudingsplicht moesten naleven en zich volledig buiten het politieke leven moesten houden. Na de revolutie van 2011, toen ook vakbonden binnen de politie niet meer verboden waren, eisten de agenten en militairen stemrecht.

In de nieuwe verkiezingswet is opgenomen dat leden van de veiligheidskrachten en het leger enkel mogen stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen. Ze mogen wel niet deelnemen aan verkiezingscampagnes of openbare bijeenkomsten.

"Het gaat om een historische prestatie voor Tunesië", aldus de voorzitter van de vereniging voor agenten van de binnenlandse veiligheid en de douane, die het verloop van de verkiezing in goede banen leidt.

Meer dan 36.000 militairen en leden van het veiligheidspersoneel hebben zich geregistreerd als kiezer. De burgers trekken op 6 mei naar de stembussen voor de verkiezingen.