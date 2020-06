Politieagenten aangevallen tijdens rellen in Stuttgart kv

21 juni 2020

04u49

Bron: ANP 0 Verschillende politieagenten zijn vannacht gewond geraakt tijdens rellen in het centrum van de Duitse stad Stuttgart. "De situatie is volledig uit de hand gelopen", zei een politiewoordvoerder.

Agenten werden bekogeld met stenen en ramen van winkels zijn vernield. Volgens de politie zijn er veel kleine, gewelddadige groepen op pad. Aanvankelijk was er sprake van enkele honderden mensen.

De politie heeft alle beschikbare eenheden in de deelstaat Baden-Württemberg, waar Stuttgart deel vanuit maakt, opgeroepen assistentie te verlenen.

Waarom er rellen zijn in de Duitse stad, is nog onduidelijk.