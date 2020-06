Politieagenten aangevallen tijdens rellen in Stuttgart kv

21 juni 2020

04u49

Bron: ANP 3 Verschillende politieagenten zijn vannacht gewond geraakt tijdens rellen in het centrum van de Duitse stad Stuttgart. "De situatie is volledig uit de hand gelopen", zei een politiewoordvoerder.

Verschillende kleine groepen hebben de confrontatie met de politie gezocht. Er werd onder meer met stenen naar de agenten gegooid.

Er werden ook winkelruiten vernield en voertuigen beschadigd. In de omgeving van Schlossplatz en Königstrasse, de winkelbuurt van Stuttgart, vonden ook plunderingen plaats.



De politie heeft alle beschikbare eenheden in de deelstaat Baden-Württemberg, waar Stuttgart deel vanuit maakt, opgeroepen assistentie te verlenen. Volgens de politie waren enkele honderden mensen bij de incidenten betrokken. Verschillende relschoppers werden opgepakt. Over de oorzaak bestaat nog geen duidelijkheid.