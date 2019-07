Politieagent slaat man neer zonder reden Redactie

09 juli 2019

18u18

Bron: KameraOne 0

In de Amerikaanse staat Iowa is een politieagent ontslagen omdat hij een man neersloeg zonder enige reden. Tijdens een patrouille merkt de agent een motorrijder op en wil die langs de kant halen omdat hij te snel zou hebben gereden. In eerste instantie zette de politieagent zijn sirene en zwaailichten niet op waardoor de motorrijder niets merkte. Wanneer de lichten en sirene wel opstonden, stopte de motorrijder. De agent trok onmiddellijk zijn pistool en sloeg de man neer zonder ook maar enige reden. Hij klaagde het slachtoffer zelfs nog aan voor vluchtmisdrijf om zichzelf buiten schot te zetten, maar de sheriff veranderde dat in een boete voor overdreven snelheid. De agent werd ontslagen en ging in Durant weer aan de slag, waar hij opnieuw in opspraak kwam na een gewelddadige arrestatie.