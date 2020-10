Politieagent gewond bij schietpartij aan Kroatisch regeringsgebouw SVL

12 oktober 2020

12u10

Bron: Belga 0 In Kroatië heeft een man vanochtend met een aanvalsgeweer het vuur geopend vlak voor de hoofdzetel van de regering in Zagreb. Een politieagent die het gebouw bewaakte, raakte daarbij gewond, zo heeft het Kroatische ministerie van Binnenlandse Zaken gemeld.

Na drie salvo's te hebben afgevuurd, sloeg de aanvaller op de vlucht. Kort nadien pleegde de dader wellicht zelfmoord. Zijn lichaam werd op minder dan een kilometer van de plaats van de feiten aangetroffen.

Premier Andrej Plenkovic was op het moment van de aanval niet in het regeringsgebouw, liet een regeringswoordvoerder weten. Hij kwam iets later ter plaatse. De gewonde politieagent is inmiddels geopereerd en zijn toestand is stabiel. Over het motief voor de aanval bestaat voorlopig geen duidelijkheid.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.