Politieaanwezigheid in Duitsland wordt opgeschroefd: extra bewaking op ‘gevoelige’ plaatsen HLA

21 februari 2020

11u37

Bron: Belga 0 Na de aanslagen in Hanau wordt de politieaanwezigheid in heel Duitsland opgeschroefd. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) vrijdag aangekondigd. 'Gevoelige' instellingen, en dan vooral moskeeën zullen scherper bewaakt worden. De federale politie zal steun verlenen aan de deelstaten. "Wij zullen een hoge aanwezigheid van de federale politie waarborgen aan stations, luchthavens en in de buurt van de grenzen", aldus Seehofer tijdens een persconferentie in Berlijn.

De minister zei dat het veiligheidsrisico door rechtsextremisme, antisemitisme en racisme in Duitsland "zeer hoog" is. Seehofer noemde de schietpartijen in Hanau onomwonden een "racistisch gemotiveerde terreuraanslag". Het is de "derde rechtsterroristische aanslag" in enkele maanden, luidde het.

De bewindsman vertelde dat de overheid de voorbije dagen al maatregelen heeft genomen. Er zijn op meerdere plaatsen in Duitsland huiszoekingen geweest bij veronderstelde rechtsextremisten. Daar zijn in grote getale springstof en handgranaten alsmede automatische wapens in beslag genomen. Daardoor zijn nieuwe aanslagen verhinderd.

Minister van Justitie Christine Lambrecht (SPD) wil onderzoeken of de meest recente aanscherpingen van de wapenwet consequent worden omgezet. Die stipuleren dat de autoriteiten altijd navraag moeten doen bij de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst, alvorens ze wapenvergunningen afleveren. Lambrecht wil onderzoeken of dat ook effectief gebeurt, zo stelde ze op dezelfde persconferentie.

Volgens Lambrecht moet duidelijk gemaakt worden "waar de grenzen in deze rechtsstaat zijn". Ze wil "geen voetbreed" toegeven "aan dit bruine moeras en dergelijke racistische ideologieën".

Geestesziek

De speurders gaan er ondertussen vanuit dat de veronderstelde dader geestesziek was. Federaal procureur Peter Frank bevestigde dat de veronderstelde schutter in november contact met het parket had gezocht voor een klacht tegen een onbekende internationale organisatie die probeerde controle over de wereld te verwerven. De grote en machtige organisatie “infiltreerde daarvoor in de hersenen van mensen om zich meester te maken van dingen”. De klacht bevatte geen rechtsextremistische of racistische uitlatingen. Het parket heeft geen onderzoek ingeleid.

Ook de vader van de verdachte is meermaals met brieven en klachten met de autoriteiten in contact geweest.

