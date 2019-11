Politie zwaait met beloning van half miljoen euro voor bruikbare aanwijzingen na inbraak schattenmuseum Dresden

KVE

28 november 2019

17u35

Bron: Belga

0

Na de juwelendiefstal in het museum Grünen Gewölbe in Dresden, heeft de politie een beloning van 500.000 euro in het vooruitzicht gesteld.