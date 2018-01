Politie zou overwegen met lijkenhonden te zoeken in horrorhuis waar koppel 13 kinderen uithongerde en folterde Koen Van De Sype

22 januari 2018

12u54

Bron: Crime Watch Daily 0 De Amerikaanse politie zou van plan zijn om met lijkenhonden op zoek te gaan in het huis waar David (57) en Louise Turpin (49) hun 13 kinderen uithongerden, mishandelden en folterden. Dat schrijft de nieuwssite Crime Watch Daily op basis van bronnen dicht bij het onderzoek. Er zou ook over nagedacht worden om de kinderen een DNA-test te laten ondergaan, om na te gaan of ze niet ontvoerd werden.

Het nieuws komt er nadat bekend werd dat David Turpin zijn bruid Louise kidnapte van school toen ze amper 16 jaar was, om in het geheim met haar te kunnen trouwen. Hij reed volgens de broer en de zus van de vrouw 1.600 kilometer richting Texas, voor ze tegengehouden werden door de politie. Later zouden ze toch - met schoorvoetende toestemming van haar vader - in het huwelijksbootje gestapt zijn.

Begraven

De politie van Riverside County wil het nieuws van de nieuwe sporen in het onderzoek niet officieel bevestigen. Maar volgens de bron die Crime Watch Daily aanhaalt, zou de politie wel degelijk rekening houden met de piste dat er nog meer kinderen geweest zijn in het gezin. Die zouden dan in het geheim begraven kunnen zijn onder en rond de horrorwoning in Perris, Californië. De politie zou ook willen zoeken in elke andere woning waar het koppel tot nu toe verbleef. (lees hieronder verder)

De ordediensten ontdekte het gruwelverhaal vorige week, toen een van de 13 kinderen – tussen 2 en 29 jaar – erin slaagde om uit het huis te ontsnappen en de politie te verwittigen. De ordediensten konden daarop haar broers en zussen bevrijden. Ze waren uitgehongerd, verwaarloosd en sommigen zaten zelfs vastgeketend aan hun bed. Daar zouden ze soms maanden aan een stuk aan vastgemaakt zijn. De kinderen zouden overdag moeten slapen hebben, zodat ze verborgen konden blijven. Ze zouden ook maar een keer per jaar hebben mogen douchen en ook het gebruik van het toilet werd beperkt.

Levenslang

Hun ouders werden donderdag onder meer beschuldigd van foltering en verwaarlozing. David Turpin zou ook een van zijn minderjarige kinderen hebben aangerand. Beiden pleiten onschuldig, maar riskeren 94 jaar cel tot levenslang. De volgende hoorzitting vindt plaats op 23 februari.