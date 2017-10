Politie zoekt ook aan golfterrein naar vermiste Anne Faber (25) bewerkt door: mvdb

Bron: ANP - AD.nl 0 AD De politie heeft het gebied waarin wordt gezocht naar de Nederlandse vermiste Anne Faber (25) uitgebreid naar de omgeving van Zeewolde in de provincie Flevoland. Het gaat om het terrein rondom de Flediteweg in de buurt van het golfresort Zeewolde. Leden van de Mobiele Eenheid (ME) en speurhonden zijn daar sinds woensdagmiddag aan het zoeken. De politie kan nog niet zeggen op basis van welke informatie dit gebeurt. Wel is bekend dat verdachte Michael P. in Zeewolde heeft gewoond.

De 27-jarige verdachte werd maandag opgepakt. Hij verbleef in forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder, een deelgemeente van de gemeenste Zeist, om zich voor te bereiden op geleidelijke terugkeer in de maatschappij. Hij zit onder meer vast voor de gewelddadige verkrachting van twee meisjes van zestien en zeventien in 2010.



ANP Leden van de Mobiele Eenheid (ME) komen toe bij het golfterrein in Zeewolde.

De 25-jarige Anne Faber uit Utrecht wordt sinds vrijdag 29 september vermist. In diverse bosgebieden, grofweg tussen Zeist en Soest, wordt al een week naar haar gezocht. In het dorp Huis ter Heide werd vorige week haar jas gevonden. Afgelopen vrijdag werd ook nog een rugzak aangetroffen die waarschijnlijk van haar is. Vrijwilligers zijn van plan om in Zeewolde mee te helpen zoeken, maar dat is volgens de politie "attent maar niet nodig. We zetten nu alleen specialisten in." Intussen blijft de politie de vele tips van het publiek natrekken.

"Niet in Braziliaans ziekenhuis"

"Er zit van alles tussen, het is een hele toer om dat allemaal te bekijken'', vertelt een woordvoerster. Zo heeft de politie woensdag onder meer uitgesloten dat de vermiste Nederlandse in een Braziliaans ziekenhuis verblijft. Meerdere mensen hadden de politie gewezen op een bericht op een Braziliaanse Facebook-pagina over een blond meisje met ernstig geheugenverlies. Sommige mensen dachten aan Anne Faber. Maar het is haar zeker niet, constateerde de politie onder meer op basis van uiterlijke kenmerken waaronder een tatoeage die Faber niet heeft.

Michael P. wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris, het Nederlandse equivalent van een onderzoeksrechter. De rechter-commissaris kan het voorarrest van P. met twee weken verlengen.

AD De vermiste Anne Faber (25).

