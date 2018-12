Politie zoekt mysterieus Amerikaans koppel dat jonge missionaris aanspoorde naar geïsoleerde stam te varen na bootcamp waarin hij uitblonk Joeri Vlemings

02 december 2018

10u02

Bron: New York Times, Times of India 0 Twee Amerikaanse evangelisten zouden de 26-jarige missionaris John Allen Chau aangespoord hebben om de bewoners van Noord Sentineleiland te gaan bekeren tot het christendom. Dat vermoedt de Indiase politie. Op het eiland leeft een totaal geïsoleerde stam, die met rust wil worden gelaten. Chau bekocht de gewaagde trip met zijn leven. Ter voorbereiding zou hij een soort van “bootcamp voor missionarissen” gevolgd hebben. Hij was uitblinker.

De geïsoleerde eilandbewoners in de Indische Oceaan brachten de Amerikaanse buitenstaander John Chau op 16 november om het leven met pijl en boog. Het drama voltrok zich bij al de tweede poging van Chau om contact te leggen met de stammen op het eiland in de Golf van Bengalen. De Indiase overheid verbiedt het nochtans om in een straal van 5 km van het eiland te komen. Dit onder meer om de Sentinelezen te beschermen tegen ziektes die hen zouden kunnen uitroeien.

Indiase speurders onderzoeken de zaak en bekijken de rol die twee Amerikanen, een man en een vrouw, mogelijk hebben gespeeld. Dat zei Dependra Pathak, hoofd van de politie van de Andamanen en Nicobaren. Chau, die zelf deel uitmaakte van de christelijke missionarisbeweging All Nations, kende het mysterieuze koppel. Na de dood van Chau verlieten de twee blijkbaar het land. Volgens de politie gaat het om evangelisten die de twintiger hebben aangespoord om Noord Sentineleiland te bezoeken. De speurders kwamen de Amerikanen op het spoor via hun gsm-verkeer met John Chau. Ze hadden lokale nummers. De politie zoekt de twee nog.

Verder zou Chau - volgens zijn vrienden al sinds zijn jeugd geobsedeerd door de Sentinelezen - maanden geleden al deelgenomen hebben aan een ‘bootcamp’ van All Nations voor missionarissen ter voorbereiding van zijn boottocht naar de afgezonderde eilandbewoners. Hij werd volgens The New York Times onder meer geblinddoekt gedropt op een landweg in een afgelegen gebied in Kansas. Hij kwam terecht in een fake dorp in een woud, waar hij zogezegd het evangelie moest prediken. Bewoners met valse speren die beweerden hem niet te verstaan toonden zich gewelddadig tegenover hem.

Het intensieve en geheimzinnige trainingskamp duurde drie weken. Chau verbaasde de organisatie met zijn skills. Volgens All Nations was hij een van de beste deelnemers ooit.

De politie arresteerde tot nu toe zeven mensen, onder wie zes vissers, die Chau hielpen om naar het eiland te gaan. Chau had daarvoor geen toestemming gekregen van de overheid. De vissers waren er getuige van hoe de eilandbewoners de missionaris met pijl en boog doodschoten, hem vervolgens aan land trokken en hem daarna op het strand begroeven. De overheid gaat na of ze het lichaam van John Allen Chau kunnen recupereren, maar antropologen raden dat af.

