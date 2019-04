Politie zoekt jongeman die ‘egg boy’ bleef schoppen nadat die ei tegen hoofd senator kwakte jv

08 april 2019

13u40

Bron: nzherald.co.nz 0 William Connolly, aka ‘egg boy’, werd op slag wereldberoemd nadat hij een ei tegen het hoofd van de omstreden Australische senator Fraser Anning had gekwakt. De 17-jarige man uit Melbourne kreeg vervolgens niet alleen klappen van Anning zelf maar ook van extreemrechtse fans van de senator. Toen hij al lang erg hardhandig tegen de grond was gewerkt, bleef een jongeling natrappen op Connolly. Die man wil de politie nu verhoren.

Het incident vond plaats op 16 maart in Moorabbin bij Melbourne. Connolly stapte daar af op Anning en brak een ei tegen het hoofd van de senator. Reden: de controversiële politicus had zwaar uitgehaald naar de migrantengemeenschap na de moordende raid van een extreemrechtse Australiër op moslims in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland.

Connolly werd belachelijk stevig aangepakt voor zijn stunt. Iemand bleef ook op de tiener schoppen toen die op de grond lag, gekneld in een wurggreep. De Australische politie is op zoek naar de schopper en heeft een foto van hem vrijgegeven. Het onderzoek naar het incident, waarvan de beelden viraal gingen, loopt nog. Zowel Connolly als Anning is al ondervraagd.

Over het algemeen nam de publieke opinie het op voor ‘egg boy’ en kreeg de senator ervan langs op sociale media. Connolly gaf wel in een interview toe: “Wat ik deed, was fout.” Hij voegde eraan toe: “Maar het ei bracht wel mensen samen.”