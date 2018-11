Politie zet waterkanon en traangas in in Parijs, Macron noemt rellen “schande” SVM AV

24 november 2018

09u46

Bron: Belga 45 In heel Frankrijk zijn vandaag rond 17 uur ruim 106.000 “gele hesjes” geteld, waarvan 8.000 in Parijs. Vorige week zaterdag werden rond hetzelfde uur 282.000 deelnemers geteld. Eerder vandaag zette de politie een waterkanon en traangas in tegen de “gele hesjes” die ondanks een blokkade probeerden te protesteren op de Champs-Elysées. De Franse president Macron noemt de rellen “een schande”.

Over het hele grondgebied werden al 130 mensen opgepakt, van wie 42 in Parijs. Tweeëntwintig mensen werden volgens het ministerie in voorarrest geplaatst. Acht mensen raakten gewond, onder wie twee gendarmes, terwijl er “vorige zaterdag op hetzelfde uur 106 gewonden” waren.

Deze voormiddag kwamen ongeveer 8.000 ‘gele hesjes’ bijeen om te protesteren tegen de hoge brandstofprijzen. Verspreid over heel Frankrijk zou het gaan om 106.000 mensen. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe meegedeeld. De cijfers wijzen volgens de minister op een “verzwakking van de beweging”, die een week geleden op hetzelfde tijdstip nog ruim 280.000 mensen op de been bracht.

In het centrum van de hoofdstad zijn op verschillende plaatsen veiligheidszones ingesteld waar geen protesten van de ‘gele hesjes’ worden toegestaan. Onder meer in de omgeving van het Elysée worden geen demonstraties toegelaten. Daardoor zijn ook de Place de la Concorde en de Champs Elysées verboden gebied. Op Facebook hadden heel wat manifestanten aangegeven dat ze net daar wilden betogen.

Traangas ingezet

In de buurt van de Champs-Elysées, waar geen protest werd toegestaan, wordt nu toch gestaakt door zo’n vijfduizendtal mensen. Omdat het er erg onrustig werd, besloot de politie traangas in te zetten. De minister van Binnenlandse Zaken wijt de rellen in die buurt aan extreemrechtse “oproerkraaiers” die “gehoor hebben gegeven aan de oproep van Marine Le Pen”, de voorzitter van de extreemrechtse partij Rassemblement National.

Le Pen had op Twitter aangeklaagd dat de gele hesjes geen actie mogen voeren op de Champs-Elysées, hoewel die beroemde boulevard in het verleden wel gebruikt werd voor andere grote evenementen. “Ik heb nooit opgeroepen tot geweld”, reageert ze.

Niemand zou erin geslaagd zijn om door te dringen tot de afgezette veiligheidszone. Volgens de politie moest er worden ingegrepen als gevolg van de aanwezigheid van “een honderdtal leden van extreemrechts die de ordediensten bestoken”.

Op tv-beelden is ook te zien dat verschillende actievoerders kasseistenen opbreken. De actievoerders werpen ook een geïmproviseerde barricade op, meldt Le Parisien. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van houten palletten en terrasstoelen.

“Schande”

De Franse president Emmanuel Macron noemt het geweld bij de manifestaties een “schande”. Hij haalde uit naar de mensen die de ordediensten “aanvielen” en “andere burgers geweld aandeden”.

Merci à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte à ceux qui les ont agressées. Honte à ceux qui ont violenté d’autres citoyens et des journalistes. Honte à ceux qui ont tenté d’intimider des élus. Pas de place pour ces violences dans la République. Emmanuel Macron(@ EmmanuelMacron) link

“Dank aan onze ordetroepen voor hun moed en professionalisme. Schande aan hen die hen aanvielen. Schande aan hen die geweld tegen andere burgers en journalisten gebruikten. Schande aan hen die verkozenen trachtten te intimideren. Geen plaats voor dit geweld in de Republiek”, schreef hij in een tweet.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken had de Champ-de-Mars, het grote park aan de Eiffeltoren, voorgesteld als plaats voor het protest. Maar daar zijn volgens BFMTV heel wat minder gele hesjes te zien.

Er zijn verhoogde veiligheidsmaatregelen van kracht, nu duizenden manifestanten verwacht worden. De politie zal met bijna 5.000 mensen aanwezig zijn om oproer te voorkomen.

De acties van de gele hesjes hebben de voorbije week al aan twee mensen het leven gekost. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken raakten er ook al 136 agenten en meer dan 600 burgers gewond. De “gilets jaunes” eisen dat de verhoging van de taksen op brandstof wordt ingetrokken en dat de koopkracht wordt verhoogd.