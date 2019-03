Politie zet waterkanon en traangas in bij onlusten in Algerije BVB ADN

03 maart 2019

13u54

Bron: Belga 0 In de Algerijnse hoofdstad Algiers heeft de politie vandaag het waterkanon en traangas ingezet tegen studenten die willen oprukken naar de Grondwettelijke Raad. Daar moet de 82-jarige president Abdelaziz Bouteflika zich tegen middernacht laten registreren indien hij volgende maand wil deelnemen aan de presidentsverkiezingen. De bejaarde leider is sinds 1999 aan de macht en kampt met een zeer broze gezondheid. Ondanks zijn fysieke problemen ambieert hij toch een vijfde termijn als president van Algerije.

De voorbije dagen zwol het protest in Algerije aan tegen het plan van de bejaarde Bouteflika om opnieuw een gooi te doen naar het presidentschap, ondanks zijn wankele gezondheid. De president kreeg in 2013 een beroerte en verschijnt zelden in het openbaar.

Vandaag verzamelden studenten aan de universiteit. De politie probeerde te verhinderen dat ze de campus zouden verlaten, maar sommigen slaagden er toch in om het veiligheidscordon te doorbreken en op te rukken naar de nabijgelegen Grondwettelijke Raad. Het gebouw wordt hermetisch afgesloten door de ordediensten.

De politie bewaakt ook andere strategische plaatsen en overheidsinstellingen in Algiers. Sinds het begin van de namiddag is de metro gesloten, net als de autoweg die de luchthaven met het centrum van de hoofdstad verbindt. De maatregelen moeten volgens de media verhinderen dat betogers naar het stadscentrum afzakken.

Ook elders in het land, en in de vroegere kolonisator Frankrijk, zijn mensen de straat opgegaan om te betogen tegen de kandidatuur van Bouteflika. Het gaat om de grootste golf van protest in Algerije sinds de man in 1999 aan de macht kwam.