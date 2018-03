Politie zet vermeende verkrachters van studente te kijk en laat vrouwen hun gang op hen gaan

26 maart 2018

Bron: India Today, Times of India

In India zijn gisteren vier mannen opgepakt die verantwoordelijk worden geacht voor de verkrachting van een twintigjarige studente in Bhopal. De politie liet de verdachten over straat paraderen, waar ze klappen kregen van omstaanders.