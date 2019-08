Politie zet opnieuw traangas in tegen betogers in Hongkong FVI

05 augustus 2019

11u26

Bron: Belga 0 In Hongkong heeft de politie vanmiddag traangas ingezet om de betogers uiteen te drijven die deelnemen aan een massale protestactie. Dat gebeurde aan het Tin Shui Wai politiebureau en later in het district Kowloon Wong Tai Sin.

In Hongkong namen duizenden mensen deel aan een algemene staking. Die legde het openbaar vervoer gedeeltelijk of zelfs volledig plat, omdat betogers treinen en metro's verhinderen uit te rijden. Op de luchthaven werden meer dan honderd vluchten geannuleerd.

De manifestaties vonden plaats in zeven districten in de stad. De betogers bezetten vervolgens ook de straten in vier andere districten.

Deze ochtend reed een auto nog in op de manifestanten in het district Yuen Long, een district dat al eerder het toneel is geweest van geweld. Op beelden op sociale media was te zien dat de bestuurder probeerde in te rijden op de opgeworpen barricades. De menigte sleurde de man daarop uit zijn wagen, waarop ter plaatse schermutselingen uitbraken.

De voormalige Britse kolonie Hongkong is semiautonoom sinds haar terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Veel van de 7 miljoen inwoners van Hongkong vrezen dat Peking die vrijheden steeds meer inperkt.

