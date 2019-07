Politie zet opnieuw traangas in bij protesten in Hongkong LH

14 juli 2019

16u02

Bron: Belga 0 Bij nieuwe protesten in Hongkong is het opnieuw tot confrontaties tussen demonstranten en de politie gekomen. In Hongkong komen nu al vijf weken op rij mensen op straat tegen een controversiële wet die uitleveringen aan China mogelijk zou maken.

De politie zet traangas in tegen kleine groepjes demonstranten.



Hongkong is nu al meer dan een maand in de ban van hevige demonstraties tegen een wet die uitleveringen aan China mogelijk zou maken. Regeringsleider Carrie Lam heeft de wet intussen voorlopig ingetrokken, maar het protest houdt aan omdat ze het project nog niet definitief heeft ingetrokken.



De demonstranten hebben hun eisenpakket intussen uitgebreid naar de bescherming van alle democratische verworvenheden, zoals de vrije meningsuiting en een onafhankelijke justitie.



Hongkong heeft een semi-autonome status binnen China, maar in de praktijk heeft Peking de touwtjes stevig in handen.

Meer over Hongkong

China