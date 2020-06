Politie zal na twee weken toch optreden in ‘politievrije zone’ Seattle na schietpartijen YV

23 juni 2020

11u39

Bron: Reuters, CNN 0 Na twee schietpartijen in de zogenaamde ‘Capitol Hill Autonome Zone' in het centrum van Seattle (VS), zal de politie starten met gebied terug over te nemen. Ongeveer twee weken geleden bestormden manifestanten het gemeentehuis en riepen onafhankelijkheid uit over de buurt.

“Het politiedepartement van Seattle zal terugkeren naar het gebied. We zullen dat vredig doen in de nabije toekomst”, deelde de burgemeester van de stad Jenny Durkan gisteren. Antiracismebetogers bezetten momenteel zes straatblokken in het centrum van de stad. Op 10 juni liet een woordvoerder voor de plaatselijke politiebond weten dat ze de situatie niet meer onder controle hadden en zich teruggetrokken.

Afgelopen weekend liep de situatie in het gebied uit de hand na twee schietpartijen waarbij een 19-jarige man om het leven kwam en er ook nog een zwaargewonde viel. De daders van de schietpartij zouden nog op de vlucht zijn. Op Twitter liet de burgemeester weten dat het geweld in het gebied onacceptabel was.