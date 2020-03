Politie Wuhan biedt excuses aan voor houding tegenover overleden dokter die coronavirus ontdekte YV

19 maart 2020

16u00

Bron: ANP 0 De politie in het Chinese Wuhan, waar eind vorig jaar het nieuwe coronavirus voor het eerst opdook, heeft nederige excuses aangeboden aan de familie van de overleden arts Li Wenliang. Die waarschuwde als eerste voor de gevaren van het virus, maar kreeg een berisping van de politie vanwege het verspreiden van geruchten.

Op 30 december waarschuwde de 33-jarige Li Wenliang in een chatgroep studenten geneeskunde voor een nieuwe mysterieuze ziekte. Het bericht ging ook buiten de chatgroep een eigen leven leiden. De arts was een van de acht klokkenluiders die een noodkreet slaakten over het oprukkende virus.

Na zijn chatbericht werd hij in het holst van de nacht opgepakt door de Chinese gezondheidsinspectie. Drie dagen later moest hij van de politie een verklaring ondertekenen over zijn “onwettig gedrag in verband met het verspreiden van geruchten online”. De andere klokkenluiders ondergingen hetzelfde lot. Na een berisping mocht de arts weer aan het werk, waarna hij ziek werd. Hij overleed begin februari in het ziekenhuis.

Volgens Chinese media trok de politie ook de berisping in.