Politie waarschuwt met schokkende dashcambeelden voor verstrooid rijden: vrachtwagen botst op file

De Britse politie geeft dashcambeelden vrij van een zwaar ongeval op de snelweg in maart. Een vrachtwagenbestuurder reed met bijna 70 kilometer per uur in op een file op snelweg M6, vermoedelijk omdat hij even in slaap was gevallen achter het stuur. Je ziet het ongeval eerst door zijn dashcam en dan door de achterste dashcam van een auto verderop in de file. De politie toont de video om bestuurders te waarschuwen voor verstrooid rijden. Bij het ongeval vielen geen doden, maar wel zwaargewonden. De betrokken chauffeur werd veroordeeld tot 16 maanden cel.

