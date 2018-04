Politie vuurt tien kogels af op ongewapende zwarte man in Brooklyn, 34-jarige vader komt om HA

05 april 2018

08u53

Bron: Belga 0 Politieagenten hebben gisteren in Brooklyn (New York) een zwarte man doodgeschoten omdat ze dachten dat hij een vuurwapen op hen richtte. Het bleek uiteindelijk te gaan om een metalen pijp. De dood van de 34-jarige man veroorzaakt spanningen in de wijk.

Het incident gebeurde omstreeks 17 uur lokale tijd in Crown Heights, een wijk met een overwegend zwarte bevolking in hartje Brooklyn. Volgens een verantwoordelijke van de politie, Terence Monahan, hadden de agenten drie verschillende oproepen gekregen over een man die een wapen richtte op voorbijgangers. Camerabeelden bevestigden die omschrijving, aldus Monahan.

Toen de politie aankwam, nam de man een houding aan alsof hij zou schieten en mikte het voorwerp met beide handen op de agenten. Vier agenten openden daarop het vuur en doodden de 34-jarige man met tien kogels. Uiteindelijk bleek dat het slachtoffer geen wapen bij zich had. De dertiger werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar doodverklaard.

Kort na het schietincident kwamen tientallen mensen ter plaatse. Velen hekelden het gedrag van de agenten. Volgens lokale media was het slachtoffer gekend in de wijk en had hij mentale problemen, maar was hij niet gewelddadig. De krant New York Times schrijft dat de man een zoon van 15 jaar heeft.

(Another) innocent Black man has been shot and killed by "police" in Crown Heights Brooklyn today..The scene is getting tense right now pic.twitter.com/NmQrmlTQMO Tariq Nasheed(@ tariqnasheed) link