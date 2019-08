Politie vuurt opnieuw traangas af op manifestanten in Hongkong bvb

04 augustus 2019

15u50

Bron: Belga 1 De politie in Hongkong heeft traangas afgevuurd op manifestanten die voor de tweede dag op rij protesteren tegen de regering. Zij voeren actie voor het Chinese verbindingskantoor, dat Peking vertegenwoordigt in de semiautonome Chinese stad. Voor het gebouw vonden al meermaals schermutselingen plaats tussen de politie en manifestanten.

Elders in Hongkong speelden manifestanten een kat-en-muisspel met de politie. Ze wierpen blokkades op om de autoriteiten tegen te houden, voor ze in de metro verdwenen om elders nieuwe protesten te voeren. De protesten begonnen als een beweging tegen een wetsontwerp dat uitlevering aan China zou mogelijk laten, maar mondden uit in een bredere beweging tegen de regering. Sommigen eisen het ontslag van regeringsleidster Carrie Lam.

Lam wil niet ingaan op die eis en wil ook geen onafhankelijke commissie oprichten die het politiegeweld onder de loep neemt. De actievoerders zeggen dat ze zullen doorzetten tot wordt tegemoet gekomen aan hun eisen.

“We vechten voor verschillende zaken”, zegt actievoerder Jessie Ho. “We hopen dat de regering van Hongkong echt luistert naar onze bekommernissen en dat ze niet alleen zegt dat ze luistert”. Een andere actievoerder, Wendy Wong, zegt dat veel manifstanten vinden dat de regering “op geen enkele van de eisen” tegemoetkomt.

Staking

Intussen broeden de manifestanten op andere acties. Zo wordt er opgeroepen tot een brede staking morgen. Verwacht wordt dat er duizenden zullen deelnemen aan de staking.

Ondertussen blijft de politie wel massaal actievoerders oppakken. Ze dreigen er ook mee het waterkanon in te zetten om de manifestanten onder controle te houden.

De voormalige Britse kolonie Hongkong is semiautonoom sinds haar terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Veel van de 7 miljoen inwoners van Hongkong vrezen dat Peking die vrijheden steeds meer inperkt.

