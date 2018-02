Politie VS vindt wapenarsenaal bij tiener die pistool mee naar school nam kv

21 februari 2018

19u43

Bron: Belga, Bethesda Magazine 2 Bij een tiener die in de Amerikaanse staat Maryland op school met wapens bij zich was opgedaagd, is thuis een wapenarsenaal gevonden. Dat meldt ABC News. Ook in Los Angeles hebben de autoriteiten bij een tiener een wapenarsenaal aangetroffen.

De achttienjarige Alwin Chen is donderdag in Montgomery County in hechtenis genomen nadat hij een geladen pistool en een mes had meegenomen naar de middelbare school waar hij les volgde. Dat was een dag na de bloedige schietpartij waarbij op een school in Florida zeventien mensen zijn doodgeschoten.

Bij een huiszoeking is bij Chen een heus wapenarsenaal aangetroffen zoals een AR15-geweer, munitie, meerdere granaten, een tactische jas, en een ontsteker voor een landmijn. De tiener zou ook vroeger al minstens één keer een vuurwapen naar school hebben meegebracht.

Volgens de openbare aanklager zou Chen eerst aan de politie verklaard hebben dat hij het pistool na school wilde gebruiken voor schietoefeningen. Later zei hij echter dat hij het bij zich had om zichzelf te beschermen.

Chens advocaat vertelde de rechter dat er nooit problemen geweest zijn met de tiener en dat hij al aanvaard werd door twee universiteiten. Chen werkt "voor de volle 100 procent" mee met de politie en er is "absoluut geen enkel teken van psychologische problemen," aldus de verdediging. De wapens zouden niet aan Chen toebehoren, maar aan een andere persoon die in de woning woont. Ze werden in een andere slaapkamer aangetroffen, stelde de advocaat.

De rechter besliste echter dat de jongeman toch in voorhechtenis blijft. "Ik kan geen enkele reden bedenken om een wapen mee naar school te nemen - laat staan een geladen geweer," zei hij.

Ook in Los Angeles

In Los Angeles hebben de autoriteiten ook een tiener aangetroffen met een wapenarsenaal, zo meldt de krant Los Angeles Times op gezag van de sheriff van LA County. Een zeventienjarige leerling van de El Camino High School met een "uitgebreid disciplinair verleden" had gezegd dat hij de campus binnen de drie weken zou "overhoopschieten". Een veiligheidsman van de school confronteerde vrijdagmiddag meteen de tiener, die zei dat het enkel om een grap ging.

De verwittigde politie vernam daarop dat er een handvuurwapen op het adres van de jongen was geregistreerd. Bij hem thuis vonden de speurders twee semi-automatische geweren, twee handvuurwapens en negentig magazijnen. Zijn broer zei dat de wapens van hem waren.

De vastgezette tiener was boos omtrent de regels in de klas.