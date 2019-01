Politie VS spoort verkrachter op via genealogiewebsite kv

12 januari 2019

02u28

In Californië is een man gearresteerd die verdacht wordt van twee verkrachtingen in de jaren 1990. Een van de slachtoffers was op het ogenblik van de aanslag amper negen jaar oud. De autoriteiten kwamen de man op het spoor nadat zijn DNA gelinkt kon worden aan de plaats delict via websites voor genetisch stamboomonderzoek.

De 53-jarige Kevin Konther werd donderdag opgepakt in zijn woning in het zuiden van Californië op verdenking van verkrachting, ontvoering en seksueel misbruik van een kind, zo deelt Carrie Braun, woordvoerder van de sheriff van Orange County, mee.

Tijdens het onderzoek vergeleken de speurders de DNA-stalen die verzameld werden op twee verschillende locaties met de gegevens van commerciële online DNA-databases.



De onderzoekers gingen via de websites op zoek naar de stambomen van mensen wiens DNA overeenkomsten vertoont met dat van de verdachte en selecteerden zo bloedverwanten die qua profiel aansluiten bij dat van de vermoedelijke dader.

Tweelingbroer

Donderdag werden zowel Kevin Konther als zijn tweelingbroer gearresteerd, vooraleer de politie hem als verdachte konden identificeren. Braun wilde niet meedelen welke genealogiewebsite er werd gebruikt of wie het familielid was wiens DNA naar de verdachte leidde.

Konther verschijnt maandag voor de rechter. Hij wordt verdacht van de verkrachting van een negenjarig meisje in 1995. Het kind wandelde toen van een buurtwinkel naar haar woning en werd onderweg door een man een bos ingesleurd en verkracht. Het meisje vluchtte daarna naakt naar huis en vertelde aan haar ouders wat er gebeurd was. Die schakelden de politie in. Drie jaar later werd een 31-jarige vrouw tijdens het joggen eveneens in de struiken gesleurd en verkracht.

Beide slachtoffers gaven de aanvallen aan bij de politie, maar de afgenomen DNA-stalen vertoonden 23 jaar lang geen overeenkomst met gegevens van de FBI-databank. Uiteindelijk bleek de oplossing te liggen in commerciële databanken. Dezelfde methode werd vorig jaar gebruikt voor de arrestatie van de beruchte Golden State Killer.