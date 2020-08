Politie VS drijft demonstranten in Kenosha met traangas uiteen, nationale garde ingezet RL HLA

25 augustus 2020

07u00

Bron: ANP/Belga 0 De politie in het Amerikaanse Kenosha heeft traangasgranaten afgeschoten op demonstranten die weigerden te vertrekken. In de stad in de staat Wisconsin werd gedemonstreerd tegen racisme en buitensporig politiegeweld nadat de politie een ongewapende zwarte man had neergeschoten. Maandag bevestigde de gouverneur van de staat Wisconsin Tony Evers dat de nationale garde van de Verenigde Staten is ingezet om de lokale autoriteiten te assisteren.

Voor een tweede nacht op rij waren er schermutselingen nadat schokkende videobeelden van het schietincident naar buiten waren gekomen. Daarin is te zien hoe de 29-jarige Jacob Blake meerdere malen door de politie in zijn rug wordt geschoten terwijl zijn drie kinderen toekijken.

De inzet van de nationale garde is mogelijk omdat Evers de noodtoestand heeft uitgeroepen. De gouverneur legde uit dat de soldaten als taak hebben om eventueel vandalisme en plunderingen te voorkomen. Ook moet het leger de brandweer beschermen bij het blussen van brandjes. "Dit is een beperkte mobilisatie van de nationale garde, die erop gericht is om te voldoen aan de behoeften van de hulpdiensten", aldus Evers.

Kort nadat om 20.00 uur plaatselijke tijd de avondklok inging begon de politie demonstranten bij het gerechtsgebouw uiteen te drijven met traangas. Agenten begonnen met het afvuren van traangasgranaten nadat demonstranten waterflessen hadden gegooid naar de politie. Sommige demonstranten gooiden daarop vuurwerk en nog meer flessen naar de politie.

In de rug geschoten

In Kenosha braken onlusten uit nadat de politie de 29-jarige zwarte man Jacob Blake in de rug schoot. Blake werd door meerdere kogels geraakt nadat de politie wegens meldingen van huiselijk geweld was gekomen. De man is in zorgelijke toestand in een ziekenhuis opgenomen.

Het incident kwam nadat de afgelopen maanden in en buiten de VS massaal is gedemonstreerd tegen racisme en buitensporig politiegeweld. De verontwaardiging volgde op de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd. Hij werd op 25 mei in de stad Minneapolis omgebracht door een witte agent, die minutenlang met zijn knie op Floyds nek drukte.



