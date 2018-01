Politie VS arresteert verkeerde 63-jarige man en laat hem injecteren met kalmeermiddel kv

22u16

Bron: WPIX, Meadville Tribune, BBC 1 WXPI Eugene Wright werd gearresteerd voor iets wat hij niet gedaan had. In Meadville in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 63-jarige man een klacht ingediend tegen de lokale politie, het lokale ziekenhuis en een medisch centrum, na een hallucinant geval van identiteitsverwisseling waarbij hij tegen zijn wil werd meegenomen en onder dwang kalmeermiddelen kreeg toegediend.

In zijn aanklacht beweert de 63-jarige Eugene Wright dat hij op 15 juni 2017 benaderd werd door twee politieagenten en een medewerker van een lokaal psychiatrisch centrum toen hij zijn woning verliet. De agenten sloegen hem in de boeien, arresteerden hem en namen hem mee.

In de gerechtsdocumenten licht Wright toe dat de agenten hem vertelden dat een man met dezelfde naam eerder op de dag, tijdens een bezoek aan een orthopedist in een medisch centrum, ermee had gedreigd zichzelf en anderen pijn te doen.

Wright beweert dat hij herhaaldelijk aangaf dat ze de verkeerde persoon voor zich hadden. Hij vroeg de agenten om contact op te nemen met zijn werkgever die hen zou kunnen vertellen dat hij die ochtend aan het werk was en helemaal niet bij de dokter. De agenten gingen daar echter niet op in en gaven hem ook geen toestemming om zijn identiteitskaart te tonen.

Injectie

De man werd meegenomen naar het ziekenhuis, waar hij onder dwang een angstremmer en een antipsychotisch middel kreeg toegediend, ondanks zijn protest en de bewering dat ze de verkeerde persoon hadden. Niemand van het ziekenhuispersoneel nam de moeite om zijn identiteitsgegevens te checken, hoewel Wright in het ziekenhuis nochtans een dossier met de correcte gegevens had.

De vergissing kwam pas aan het licht toen Wrights dochter in het ziekenhuis toekwam met de mededeling dat haar vader aan het werk was op het ogenblik van het incident in het medisch centrum. Pas op dat ogenblik werden zijn identiteitsgegevens voor het eerst gecontroleerd.

Het ziekenhuis en de agenten boden de man vervolgens hun verontschuldigingen aan en gaven hem enkele geschenkbonnen voor twee lokale restaurants en een supermarkt, maar dat is voor Wright niet voldoende. Hij klaagt zowel het medisch centrum als de politie en het ziekenhuis nu aan voor onrechtmatige opsluiting, nalatigheid, het opzettelijk toebrengen van emotionele stress, geweld, schending van de burgerrechten en inbreuk op de privacy.

Man wrongly taken into custody, forced to take anti-psychotic drugs, attorney says https://t.co/yIZyZcGo8X WPXI(@ WPXI) link